Real Madrid: nessuna sorpresa nella lista dei convocati contro l’Elche

Squadra del Real Madrid in campo con lista dei convocati per il match contro l’Elche

Real Madrid conferma la lista dei convocati senza sorprese

Il Real Madrid ha reso nota la lista dei giocatori convocati per il prossimo match contro l’Elche, senza alcuna sorpresa. Il tecnico José Mourinho ha ripetuto la stessa formazione della settimana precedente, confermando che tutti i giocatori sono disponibili per la partita. La mancanza di nuove infortuni è stata la migliore notizia per i dirigenti del club, che hanno potuto riposare sulla stessa squadra che ha affrontato il Rayo Vallecano la settimana scorsa.

La squadra è al completo e pronta per il prossimo match.

Il corpo tecnico ha avuto la conferma che tutti i giocatori si sono recuperati bene dopo la partita contro il Rayo Vallecano, permettendo al tecnico di mantenere la stessa formazione. La mancanza di nuove lesioni ha permesso al club di non dover modificare la lista dei convocati, un aspetto positivo per la preparazione della squadra. La prossima partita si terrà in una settimana che terminerà il weekend, con solo 72 ore di riposo tra un incontro e l’altro.

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La formazione del Real Madrid per il match contro l’Elche

La lista dei convocati include tre portieri: Courtois, Lunin e Sergio Mestre. In difesa, sono stati inclusi Asencio, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger e Dumfries. Nei centrocampisti, Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bernardo e Thiago sono tutti a disposizione. In attacco, Vini, Endrick, Mbappé, Espí, Brahim e Yan Diomande completano la lista.

Mourinho punta sulla BMV per il prossimo match.

Il tecnico José Mourinho ha espresso la sua preferenza per la formazione BMV (Benzema, Modric, Vinicius) nel prossimo match, come ha spiegato in una conferenza stampa. Questa scelta riflette la strategia del tecnico per mantenere la coesione della squadra e sfruttare al meglio le qualità dei giocatori più esperti. La formazione è stata testata durante l’ultimo allenamento, che ha dato buoni risultati al corpo tecnico.

La preparazione in vista del prossimo match

La squadra ha svolto un allenamento importante la sera prima del match, durante il quale il corpo tecnico ha potuto valutare la preparazione di tutti i giocatori. La mancanza di infortuni ha permesso al tecnico di non dover modificare la formazione, un aspetto positivo per la continuità del gioco. La prossima partita si terrà in un ambiente che richiederà una grande concentrazione, con solo 72 ore di riposo tra un incontro e l’altro. Il Real Madrid si prepara al prossimo match con la massima serenità, grazie alla mancanza di nuove lesioni e alla coerenza della formazione. La squadra è al completo e pronta a dare il meglio in campo, con la certezza di poter contare su tutti i giocatori disponibili.