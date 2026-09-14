Torino-Roma in diretta su DAZN, orario e formazioni ufficiali

Partita di calcio tra Torino e Roma, con giocatori in campo e spettatori in stadio

La partita Torino-Roma, in programma oggi, lunedì 14 settembre, alle ore 18:30 allo stadio Olimpico – Grande Torino di Torino, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. La gara, che segna l’inizio della quarta giornata di Serie A, vedrà i granata di Ignazio Abate affrontare i giallorossi di Gian Piero Gasperini. I padroni di casa, reduci dal successo in casa della Fiorentina, si preparano a un match contro una Roma a punteggio pieno in campionato, che ha recentemente pareggiato contro il Fenerbahce, confermando il ritorno in Champions League.

Formazioni e giocatori a disposizione

La formazione di Torino, in possesso di un 3-5-2, prevede Perri in porta, con Comuzzo, Ismajli e Cmert in difesa. In mezzo campo, Belghali, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim e Cacciamani, mentre Vlasic e Oristanio saranno i punteggi. A disposizione del tecnico Abate ci sono Mascardi, Siviero, Patterson, Rodriguez, Carrascosa, Coco, Fortini, Luongo, Ilkhan, Biraghi, Kulenovic, Aboukhlal, Zapata e Simeone. Tra i giocatori non disponibili, si segnala l’assenza di C. Adams, Casadei, Israel e Pellegri.

La Roma, allenata da Gian Piero Gasperini, schiera un 3-4-1-2 con Svilar in porta, Mancini, Nicka e Hermoso in difesa. In mezzo campo, Rensch, Cristante, Pisilli e Wesley, mentre Dybala e Malen saranno i punteggi. A disposizione del tecnico ci sono Gollini, De Marzi, Balerdi, Lulli, Koulierakis, Ghilardi, Molina, De Roon, Koné, Mora, Pellegrini e Castro. Non ci sono squalificati o diffidati tra i giocatori.

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Streaming e accesso a DAZN

La partita sarà visibile in streaming su DAZN, con l’app disponibile su dispositivi come smart TV, PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per accedere al servizio, è necessario possedere un abbonamento. L’app di DAZN è scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, permettendo agli utenti di seguire in diretta la gara anche da smartphone e tablet. Il direttore di gara sarà Maresca, della sezione di Napoli, che si occuperà della gestione del match. La gara, che si preannuncia intensa, vedrà due squadre in forma e con ambizioni diverse: i granata, che cercano di consolidare la posizione in classifica, e i giallorossi, che puntano a mantenere la leadership. La partita si terrà allo stadio Olimpico – Grande Torino, con un pubblico atteso che potrebbe raggiungere numeri elevati, grazie alla rilevanza del match.

Con l’orario fissato alle ore 18:30, la partita Torino-Roma rappresenta un’occasione per seguire due squadre in piena forma, con un’attenzione particolare alle scelte tattiche di Abate e Gasperini. La diretta su DAZN permetterà a tutti i tifosi di seguire in tempo reale le mosse dei giocatori e i momenti più importanti del match, con un’esperienza di streaming accessibile e semplice da utilizzare.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, con orario fissato alle ore 18:30.

Le formazioni ufficiali di Torino e Roma sono state rese note.