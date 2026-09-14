La pressione di Marc Marquez nel MotoGP: chi la sente di più?

Marc Marquez in sella alla sua moto durante una gara di MotoGP, con la pista intorno a lui

Il MotoGP 2026 si presenta come una stagione dominata da una figura centrale: Marc Marquez. La domanda che circola da giorni è se la vera “pressione” provenga dalla lotta per il titolo o dal talento e dal carisma del campione spagnolo. Dopo un inizio di stagione accidentato, il 93 si è rialzato con una serie di vittorie che lo hanno riportato al comando della classifica. La pressione, però, non è solo quella di vincere il Mondiale, ma anche quella che Marquez esercita sui suoi avversari.

La pressione non è solo una questione di vittoria. Se si riduce la dinamica delle corse a un concetto astratto, si potrebbe dire che la pressione di Marquez è quasi insostenibile. Difatti, se tutto viene ridotto all’abilità di mantenere il sangue freddo, si entra nel territorio di El Trueno de Cervera, che a Misano ha dato la sensazione di essere in assoluto controllo. Chi si trova ad affrontarlo ne conosce la grandezza e sa bene di quanto margine, in realtà, disponga.

La ripresa di Marquez e il vantaggio sulle altre squadre

Appena terminato il Gran Premio d’Italia del 31 maggio, i rapporti di forza sono tornati quelli consueti. Marquez ha stupito per la rapidità del suo recupero e pur soffrendo un paio di volte, sta comunque tenendo un rendimento implacabile. A ben guardare, ha vinto 5 degli ultimi 7 Gran Premi, aggiungendoci quattro affermazioni Sprint. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, ha recuperato oltre 100 punti di svantaggio e ora comanda la classifica generale ex aequo con Jorge Martin e con ben 33 lunghezze di vantaggio su Marco Bezzecchi.

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Non si può ridurre ogni dinamica a un concetto astratto. Anche Marquez è un uomo e anche lui sbaglia. Certo, molto meno di altri, ma gli errori possono comunque capitare. Inoltre, nel motorsport, possono verificarsi una serie di situazioni imprevedibili slegate dall’abilità di ognuno. Che Marquez sia un fenomeno non lo scopriamo oggi e non lo scopre nessuno dei suoi rivali.

La verità sulle squadre e sulle opportunità

Avevano un vantaggio (e ce l’aveva Aprilia su Ducati). Quel margine è stato perso e molto difficilmente verrà recuperato. A parità di valori sul mezzo meccanico, generalmente vince il più bravo. Sappiamo tutti chi è. Marc, nelle sue dichiarazioni, ha sottolineato come sia “più facile inseguire di quanto non lo sia essere inseguiti”. Il concetto di base è valido. Ora i ruoli si sono definitivamente ribaltati. Essere meno quotati del satrapo della MotoGP sarà sufficiente per ridare vigore alle ambizioni dei Cavalieri Neri, sgravandoli di quella “pressione” di cui tanto si sta parlando? Francamente, più della pressione, parla il palmares di ognuno; e parla chiaro. Il resto, sono chiacchiere da bar.