Hansi Flick: “Sono contento quando il Balón de Oro finirà”

Hansi Flick ha espresso il suo sostegno alla campagna del Barça per Lamine Yamal, candidato al Balón de Oro, ma ha espresso un desiderio di chiusura su questa questione. Durante la conferenza stampa precedente al match contro il Racing, il tecnico ha sottolineato l’importanza del talento del giovane attaccante, ma ha anche espresso la sua volontà di vedere il premio assegnato e chiudere questa fase. “Sono contento quando il Balón de Oro finirà”, ha detto Flick, riconoscendo il merito di Lamine, ma anche la necessità di concentrarsi sul presente.

Un approccio pragmatico alla gestione del calendario

Flick ha anche parlato del calendario intenso che il Barça dovrà affrontare dopo il Mondiale, sottolineando la complessità di gestire la competizione. “Il calendario è molto fitto, soprattutto nei mesi di settembre, ottobre e novembre”, ha spiegato, riconoscendo che non è ideale, ma che è necessario supportare le nazionali. “Tutto è stato combinato e dobbiamo accettarlo”, ha aggiunto, mostrando una certa accettazione della situazione, pur mantenendo un atteggiamento positivo. “Non è lo scenario migliore, ma dobbiamo gestirlo”, ha concluso il tecnico.

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Lamine Yamal ha espresso in un’intervista il suo desiderio di vincere il Balón de Oro, e Flick ha riconosciuto la sua sincerità e la sua confidenza. “Lamine è sincero e dimostra sul campo quanto è bravo”, ha commentato Flick, che ha espresso il suo sostegno al giocatore. Tuttavia, ha anche espresso un desiderio che il premio non distragga il gruppo. “Spero che non lo distraia, i titoli si vincono quando è il momento giusto”, ha detto, sottolineando l’importanza di concentrarsi sul presente e sulle prestazioni in campo.

Un’attenzione al gruppo e alla sua coesione

Flick ha anche parlato della necessità di mantenere la coesione del gruppo, riconoscendo l’importanza di tutti i giocatori. “Tutti i giocatori sono importanti per noi e li abbiamo bisogno”, ha detto, sottolineando che il gruppo funziona bene come è. Ha anche menzionato Gavi, che ha dimostrato ambizione e capacità di tornare in campo dopo un infortunio. “Gavi ha grande ambizione e sempre vuole giocare”, ha detto Flick, riconoscendo il suo contributo al gruppo. Inoltre, ha espresso soddisfazione per la performance di Balde, che ha mostrato qualità e capacità di segnare. “Balde deve dare il meglio nei allenamenti”, ha detto, riconoscendo il potenziale del giocatore.

Flick ha anche espresso la sua soddisfazione per la scelta del Spotify Camp Nou come sede della finale della Champions League del 2029, un evento che ha visto il Barça come favorito. “È nostro sogno vincere prima, è una buona notizia albergare la finale”, ha detto, mostrando entusiasmo per l’evento. Inoltre, ha espresso la sua volontà di rimanere al club nel 2029, ma ha lasciato aperto il futuro. “Estaré qui al 100 per cento, non so se come allenatore”, ha detto, sottolineando che la situazione è ancora in sospeso.