Javier Aguirre, una possibilità per il Valencia

Il Valencia cerca un nuovo allenatore e Javier Aguirre, ex tecnico della squadra messicana, è una possibilità “posibile” per il club. L’informazione è emersa attraverso contatti tra il club e l’ambiente del tecnico, che ha espresso interesse per la Liga spagnola. Aguirre, 67 anni, ha già esperienza in diverse squadre spagnole, tra cui Osasuna, Atlético, Espanyol e Mallorca, con successi significativi. Dopo il Mondiale 2026, in cui la squadra messicana ha raggiunto gli ottavi di finale, il tecnico ha deciso di prendersi una pausa, ma ora sembra pronto a considerare nuove opportunità.

Un’esperienza ricca e una scelta attenta

Javier Aguirre ha guidato la squadra messicana in tre Mondiali, tra cui il 2026, e ha ricevuto diverse offerte dopo la competizione. Tra queste, quelle di Ecuador e Corea del Sud, ma il tecnico ha preferito prendersi una pausa per riflettere. Il nuovo direttore sportivo del Valencia, Braulio Vázquez, ha sottolineato l’interesse per Aguirre, apprezzandone il carattere, l’esperienza e il forte impegno in ogni istituzione in cui ha lavorato. L’allenatore, però, non ha ancora dato un assenso definitivo, poiché sono necessarie negoziazioni e un accordo tra le parti.

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Un contatto iniziale e un piano di transizione

I primi contatti tra il club e l’ambiente di Aguirre sono già in corso, ma non c’è alcuna urgenza. Il Valencia non intende affrettare la scelta e farà la transizione dopo il periodo di riposo internazionale. Il tecnico interino, Óscar Sánchez, rimarrà al comando fino al paron, permettendo al club di valutare le opzioni con calma. Tra i candidati in giro, Aguirre è considerato una possibilità reale, ma non l’unica. Il club sta valutando diverse alternative, ma il nome del tecnico messicano è emerso come una scelta di interesse.

Il tecnico, attualmente in Messico, ha concluso con successo il Mondiale, pur non raggiungendo la finale. La sua esperienza in Spagna, dove ha allenato diverse squadre, lo rende un candidato di interesse per il Valencia. La decisione finale, però, dipenderà da una serie di fattori, tra cui la volontà di Aguirre e le condizioni offerte dal club. Il futuro dell’allenatore, però, sembra sempre più vicino, con il Valencia che cerca di portare a casa un tecnico di alto livello per la prossima stagione.

Il Valencia ha già iniziato i contatti con Aguirre, ma non ha ancora un accordo definitivo. Il tecnico, però, sembra interessato a tornare in Spagna, dove ha già avuto successo in diverse squadre. La scelta del nuovo allenatore è un tema di grande interesse per i tifosi, che sperano in un cambiamento positivo per la squadra. Con Aguirre come candidato, il club potrebbe aprire una nuova fase, ma il processo richiederà tempo e una serie di negoziazioni. Il futuro del Valencia dipende da una serie di fattori, ma il nome di Javier Aguirre è emerso come una possibilità reale per il prossimo campionato. Il tecnico, però, non ha ancora dato un assenso definitivo, e il club dovrà attendere le risposte delle parti coinvolte. La situazione è in fase di sviluppo, e il Valencia continuerà a valutare le opzioni con attenzione.