Roma delusa per la mancata assegnazione dei Mondiali di atletica 2029 e 2031

La candidatura italiana per l’organizzazione dei Mondiali di atletica del 2029 e del 2031 si è conclusa con una dura sconfitta. World Athletics ha assegnato le prossime edizioni della rassegna iridata outdoor a Nairobi, Kenya, e a Monaco di Baviera, Germania, dopo che la città romana aveva rappresentato l’Italia insieme a Londra, Gran Bretagna. La decisione, annunciata stamattina, ha lasciato un senso di amara delusione nel movimento atletico italiano, che aveva investito molto nella candidatura. La scelta di Nairobi e Monaco di Baviera ha messo fine al sogno di far sfilare i Mondiali di atletica nel Capitale italiano.

Un sogno sfumato per Roma

Il presidente della FIDAL, Stefano Mei, aveva espresso grande fiducia nella capacità dell’Italia di ospitare eventi di alto livello, come dimostrato con l’organizzazione riuscita dei Campionati d’Europa 2024 a Roma e degli Europei U18 di Rieti. La candidatura romana era considerata una delle più forti, ma non ha ottenuto il risultato sperato. La scelta di Nairobi e Monaco di Baviera ha messo fine al sogno di far sfilare i Mondiali di atletica nel Capitale italiano.

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La decisione del Consiglio di World Athletics ha sottolineato che la qualità, l’ambizione e l’impegno dimostrati dalle quattro candidate sono stati un fattore chiave nella scelta. La candidatura italiana ha dimostrato una preparazione e una capacità organizzativa di alto livello, ma non ha superato quelle di Nairobi e Monaco di Baviera. La scelta di Nairobi rappresenta un primo passo per l’Africa nel panorama internazionale degli sport, mentre Monaco di Baviera, con la sua struttura e tradizione sportiva, offre un’alternativa di alto livello.

Una scelta globale per la crescita dell’atletica

Il presidente di World Athletics, Sebastian Coe, ha commentato la decisione sottolineando l’importanza di portare i Mondiali in nuovi continenti, come l’Africa, per promuovere la crescita dell’atletica globale. La scelta di Nairobi e Monaco di Baviera riflette una strategia mirata a diversificare l’organizzazione dei Mondiali e a coinvolgere nuovi Paesi nel panorama internazionale. I Mondiali di Nairobi 2029 e di Monaco di Baviera 2031 si terranno entrambi nel mese di settembre, con date precise ancora da annunciare. L’Italia, pur delusa, continuerà a investire nella crescita dell’atletica, come dimostrato da risultati sportivi e organizzativi di successo negli ultimi anni. La delusione di Roma non cancella i successi del movimento italiano, che ha dimostrato capacità e preparazione per ospitare grandi eventi. La sfida futura sarà trovare nuove opportunità per far crescere l’atletica nel nostro Paese, anche se per il momento i Mondiali del 2029 e 2031 restano lontani.

World Athletics ha assegnato i Mondiali di atletica del 2029 a Nairobi e del 2031 a Monaco di Baviera.

La candidatura italiana, rappresentata da Roma, non ha ottenuto il risultato sperato.

La scelta di Nairobi segna un primo passo per l’Africa nel panorama internazionale degli sport.

La decisione del Consiglio di World Athletics è stata guidata da criteri di qualità e ambizione.