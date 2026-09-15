Sinner torna in campo dopo l’infortunio, si allena con Hugo Jathiere

Jannik Sinner, numero uno al mondo, è tornato in campo dopo un periodo di recupero per una tendinopatia al ginocchio destro. Dopo aver concluso la parentesi al J Medical di Torino, il tennista si è allenato a Montecarlo, condividendo il campo con la giovane promessa francese Hugo Jathiere. L’evento è stato immortalato sui social da un’Accademia che ha espresso entusiasmo per la sessione speciale tra i due. Sinner, dopo un periodo di stop che lo ha visto fermare il 13 luglio, ha espresso soddisfazione per il ritorno in campo e per l’occasione di condividere il momento con un talento emergente.

Un momento speciale con Hugo Jathiere

Hugo Jathiere, tennista del Piatti Tennis Center, è stato il compagno di allenamento di Sinner durante questa sessione. Il giovane francese, sotto la guida dello storico ex coach di Sinner, Riccardo Piatti, ha avuto l’onore di condividere il campo con il numero uno al mondo. L’Accademia ha commentato l’evento con un messaggio che ha espresso entusiasmo e apprezzamento per la collaborazione tra i due. È stato un vero piacere rivederlo in campo e condividere questo momento con lui.

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La passione per il tennis e le parole di Ronaldo

Le dichiarazioni di Ronaldo, il fenomeno brasiliano, hanno sottolineato l’ammirazione per Sinner. Ronaldo ha espresso simpatia e ammirazione per il tennista italiano, riconoscendo il suo ruolo di protagonista nel tennis. Seguo più il tennis che il calcio, ha detto il fenomeno brasiliano. Ovviamente ama anche il calcio, ma adesso il cuore è rivolto al tennis. Sinner ha espresso la sua preferenza per la disciplina, dicendo che adesso ha il cuore rivolto a questa attività.

La fase attuale del tennis è descritta da Sinner come “meravigliosa”, un periodo in cui tanti campioni italiani fanno bene, soprattutto lui. L’atleta ha espresso la sua speranza di poter vedere una sua partita dal vivo presto, un desiderio che riflette la sua passione e la sua fiducia nel proprio ritorno. La collaborazione con Hugo Jathiere rappresenta un ulteriore passo nel percorso di Sinner, che continua a dimostrare la sua determinazione e la sua capacità di reinventarsi nel mondo del tennis.

La sessione di allenamento a Montecarlo non solo segna il ritorno di Sinner in campo, ma anche un momento di scambio tra due talenti, con un futuro promettente per entrambi. La collaborazione tra Sinner e Jathiere rappresenta un’altra tappa nella carriera del tennista italiano, che continua a fare parlare di sé per la sua determinazione e la sua capacità di rimanere al top del mondo. La sessione speciale tra Sinner e Hugo Jathiere ha suscitato entusiasmo e apprezzamento, non solo per la qualità del momento, ma anche per la possibilità di scambio tra due generazioni di talenti. Ho una simpatia e un’ammirazione incredibile per lui, ha detto Sinner, riconoscendo l’importanza del rapporto con il giovane francese. L’esperienza condivisa rappresenta un ulteriore passo verso il ritorno al top del mondo per il numero uno al mondo.