Marco Coco al secondo posto nel skeet della Coppa del Mondo Junior di Porpetto

Marco Coco, 17 anni, ha conquistato la seconda posizione nel skeet della Coppa del Mondo Junior 2026, disputata a Porpetto, in Friuli Venezia Giulia. L’azzurrino, in gara per la prima volta in questa categoria, ha dimostrato una grande concentrazione e una tecnica impeccabile, portando a casa un risultato di alto livello. La prova, che ha visto il giovane atleta piazzarsi al secondo posto, ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati e i tecnici italiani.

Un’ottima prova in campo maschile

Dopo aver chiuso le qualificazioni al primo posto, mancando un solo piattello, Marco Coco ha ceduto solo al cipriota Andreas Pontikis nel corso dell’ultimo atto. Il campione di Cipro ha stabilito un nuovo record europeo di categoria, rompendo 34 piattelli su 36, un risultato superiore a quello di Coco, che ha concluso con 33/36. La prestazione di Coco ha messo in luce il potenziale di un atleta di grande talento. Al terzo posto si è piazzato il magiaro Balint Renner con 29/32. L’altro italiano, Antonio Bellu, ha centrato il ventisettesimo posto con 115/125, mentre Matteo Bragalli ha terminato la sua corsa in ventinovesima posizione con lo stesso totale.

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Nonostante la sconfitta nella finale, Marco Coco ha dimostrato una grande determinazione e una grande capacità di adattamento. La sua prova ha rappresentato un passo importante nella sua carriera, aprendo le porte a nuove opportunità a livello internazionale. L’Italia, con la sua squadra, ha ottenuto un piazzamento di prestigio, con Coco che si è piazzato al secondo posto e altri atleti che hanno raggiunto posizioni di interesse.

Un’edizione di alto livello a Porpetto

La Coppa del Mondo Junior 2026 a Porpetto ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con gare intense e prestazioni di qualità. Tra i protagonisti, si sono distinti anche i migliori atleti del mondo, come il cipriota Andreas Pontikis, che ha stabilito un record europeo. In campo femminile, Eleonora Ruta ha conquistato la quinta posizione, dimostrando una buona capacità di concentrazione, sebbene con un piccolo calo di precisione. La competizione ha visto anche la partecipazione di atlete di alto livello, come la neutrale Varvara Zaitseva, che ha vinto la quinta posizione. La partecipazione di Marco Coco e degli altri atleti italiani ha messo in luce il talento e la preparazione del nostro sport. La Coppa del Mondo Junior di Porpetto ha rappresentato un’occasione importante per i giovani atleti, che hanno potuto confrontarsi con i migliori del mondo. La squadra azzurra ha dimostrato una buona preparazione e una forte capacità di competere a livello internazionale.

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