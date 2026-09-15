Hamza, attaccante egiziano del Barça, ha firmato il prolungamento del contratto con la squadra catalana, che lo terrà legato al club fino al 2030. L’attaccante ha espresso la sua soddisfazione per la decisione del club e ha sottolineato l’importanza del gruppo e della sua volontà di migliorare per giocare in prima squadra. “Il Barça è un posto dove hai voglia di andare al mattino”, ha detto, rafforzando il legame con la squadra. L’attaccante ha anche espresso la sua soddisfazione per la decisione del club di riconfermarlo e ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra.

Un futuro al Barça

Hamza ha espresso la sua soddisfazione per il prolungamento del contratto e ha sottolineato l’importanza del gruppo e della sua volontà di migliorare. “Il Barça è un posto dove hai voglia di andare al mattino”, ha detto, rafforzando il legame con la squadra. L’attaccante ha anche espresso la sua soddisfazione per la decisione del club di riconfermarlo e ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra. “Il Barça è un posto dove hai voglia di andare al mattino”, ha detto, rafforzando il legame con la squadra.

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Obiettivi e miglioramento

Hamza ha espresso la sua volontà di migliorare e di giocare in prima squadra. “Il Barça è un posto dove hai voglia di andare al mattino”, ha detto, rafforzando il legame con la squadra. L’attaccante ha anche espresso la sua soddisfazione per la decisione del club di riconfermarlo e ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra. “Il Barça è un posto dove hai voglia di andare al mattino”, ha detto, rafforzando il legame con la squadra.

Hamza ha espresso la sua soddisfazione per il prolungamento del contratto e ha sottolineato l’importanza del gruppo e della sua volontà di migliorare. “Il Barça è un posto dove hai voglia di andare al mattino”, ha detto, rafforzando il legame con la squadra. L’attaccante ha anche espresso la sua soddisfazione per la decisione del club di riconfermarlo e ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra. “Il Barça è un posto dove hai voglia di andare al mattino”, ha detto, rafforzando il legame con la squadra.

Hamza ha espresso la sua soddisfazione per il prolungamento del contratto e ha sottolineato l’importanza del gruppo e della sua volontà di migliorare. “Il Barça è un posto dove hai voglia di andare al mattino”, ha detto, rafforzando il legame con la squadra. L’attaccante ha anche espresso la sua soddisfazione per la decisione del club di riconfermarlo e ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra. “Il Barça è un posto dove hai voglia di andare al mattino”, ha detto, rafforzando il legame con la squadra.

Hamza ha espresso la sua soddisfazione per il prolungamento del contratto e ha sottolineato l’importanza del gruppo e della sua volontà di migliorare. “Il Barça è un posto dove hai voglia di andare al mattino”, ha detto, rafforzando il legame con la squadra. L’attaccante ha anche espresso la sua soddisfazione per la decisione del club di riconfermarlo e ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra. “Il Barça è un posto dove hai voglia di andare al mattino”, ha detto, rafforzando il legame con la squadra.