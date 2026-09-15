Tiger Woods si avvicina al ritorno dopo anni di distanza

Tiger Woods, uno dei più grandi nomi del golf mondiale, si avvicina al suo ritorno dopo anni di distanza dalla competizione. Dopo un incidente automobilistico avvenuto a marzo 2025, il californiano ha mantenuto una posizione marginale nella vita pubblica, ma questa settimana ha mostrato segni di miglioramento durante un clínic organizzato durante la Nexus Cup a New York. L’evento, in cui Woods ha impartito una lezione sul campo di pratiche del Liberty National Golf Club, ha suscitato interesse tra i tifosi e i professionisti del settore.

Un passo verso la competizione

Durante il clínic, Tiger ha risposto a una domanda su come sta progredendo nel suo gioco, affermando: “Puedo golpear prácticamente cualquier cosa”. Questa frase ha suscitato ottimismo, anche se non si può considerare un ritorno ufficiale. Il golfista, noto per la sua tecnica e la sua capacità di rimanere al top del settore, ha dimostrato un swing molto limpio, un segno tangibile del suo lavoro di recupero. La sua partecipazione al clínic, sebbene non fosse un evento competitivo, rappresenta un passo importante verso un possibile ritorno in campo.

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Un lungo periodo di distanza

Tiger Woods non ha disputato una ronda competitiva da più di due anni, dal British Open di 2024 a Royal Troon. L’incidente automobilistico lo ha costretto a interrompere la sua carriera, con conseguenze legali e fisiche significative. Dopo essere stato accusato di conduzione temeraria e di non aver accettato una prova legale, il giocatore ha dichiarato la sua colpa e ha abbandonato il tribunale di Florida. Prima di concludere il suo caso giudiziario, Woods ha trascorso tre mesi in un centro di riabilitazione in Svizzera, un periodo cruciale per il suo recupero.

Nonostante i progressi evidenziati durante il clínic, il golfista non ha confermato alcuna partecipazione a eventi competitivi. Recentemente, si è parlato della sua possibile partecipazione al Baycurrent Classic, un evento del PGA Tour in Giappone, ma non è ancora stato dato alcun annuncio ufficiale. Il suo nome compare nel cartellone promozionale, ma il suo futuro rimane incerto. Molti sperano in un ritorno, ma il tempo e la sua salute saranno i fattori decisivi per un’eventuale ripresa.

Il ritorno di Tiger Woods rappresenta non solo un evento per i fan del golf, ma anche un momento di interesse per il mondo dello sport. La sua capacità di rimanere al top nonostante le sfide personali e legali lo ha reso un simbolo di resilienza. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, il suo impegno durante il clínic a New York suggerisce che il golfista sta facendo passi in direzione del ritorno, anche se il percorso sarà lungo e richiederà ulteriore lavoro.

Incidente automobilistico nel marzo 2025

Operazioni chirurgiche nel 2025

Partecipazione al clínic durante la Nexus Cup

Conferma di colpe nel processo legale

Presenza nel cartellone del Baycurrent Classic