Bartina, moglie di Ronald Koeman, muore dopo una lunga malattia

Bartina, moglie di Ronald Koeman, è morta oggi, 16 settembre 2026, dopo una lunga battaglia contro il cancro. La notizia, diffusa attraverso un comunicato ufficiale su Instagram, ha scosso il mondo del calcio. La donna, nata il 30 gennaio 1961, aveva 65 anni e aveva combattuto contro una forma cronica di cancro al seno, diagnosticato nel 2010. Dopo due ricadute, nel 2018 e nel 2023, Bartina ha perso la vita in un momento in cui la sua famiglia e i suoi cari avevano bisogno del suo sostegno più che mai.

Un legame profondo con il calcio

Ronald Koeman, ex allenatore del Barcelona e della nazionale olandese, ha condiviso un messaggio di dolore e gratitudine dopo la scomparsa della moglie. “El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio”, ha scritto, ricordando come la sua vita fosse intrecciata con il calcio, ma anche come la salute fosse un valore inestimabile. Bartina, che aveva supportato il marito durante la sua carriera, era una figura di forza e dedizione. L’ultimo messaggio di Koeman, pubblicato dopo l’eliminazione della squadra olandese al Mondiale, ha espresso un profondo senso di gratitudine per il sostegno ricevuto.

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Un matrimonio durato oltre quarant’anni

Il matrimonio tra Ronald Koeman e Bartina è iniziato nel 1980 e si è concluso con il matrimonio ufficiale nel 1985. Hanno avuto tre figli: Tom, Debbie e Ronald Jr., quest’ultimo portiere del Telstar e noto per la sua abilità nel lancio di rigori. La famiglia ha espresso un profondo dolore per la perdita della donna, che era anche madre e nonna. Il FC Barcelona ha espresso il suo cordoglio, ricordando il ruolo di Bartina come supporto per Koeman durante la sua carriera.

La Federazione olandese del calcio ha condiviso un messaggio di cordoglio, riconoscendo il legame profondo tra Bartina e Ronald Koeman. “Con tristeza abbiamo appreso del decesso di Bartina Koeman, la moglie dell’ex allenatore nazionale Ronald Koeman”, ha scritto l’ente. La comunità calcistica, in tutto il mondo, è in lutto per la scomparsa di una donna che ha vissuto con coraggio e dedizione, non solo come moglie, ma anche come madre e nonna. La sua storia è un esempio di resilienza e amore.

Bartina Koeman ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del calcio, non solo per il suo legame con Ronald Koeman, ma anche per la sua forza e determinazione. La sua morte rappresenta una perdita non solo per la sua famiglia, ma anche per il mondo del calcio, un settore in cui la sua presenza era sempre stata sentita. La sua vita, legata al calcio, è un ricordo che rimarrà impresso nella memoria di chi l’ha conosciuta e di chi ha seguito la sua storia con affetto e rispetto.

La sua battaglia contro il cancro ha dimostrato una forza incredibile, non solo per lei, ma anche per chi l’ha amata e supportata. “Mi esposa Bartina me ha apoyado todos los días, a pesar de sus propias dificultà de salud, y me ha animado a terminar mi trabajo como entrenadora nacional”, ha scritto Koeman, ricordando il sostegno ricevuto. La sua morte è un momento di dolore, ma anche un ricordo di coraggio e dedizione.