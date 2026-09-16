Lorenzo Musetti perde quattro posizioni nel ranking ATP per il calendario sfalsato

La settimana in corso ha visto un movimento insolito nel ranking ATP, con Lorenzo Musetti, tennista italiano, che ha perso quattro posizioni. L’evento si colloca in un periodo in cui il circuito è fermo per permettere la Coppa Davis, ma la differenza tra i calendari delle stagioni 2025 e 2026 ha causato un effetto non previsto. I punti guadagnati nel 2025 sono stati scartati prima che i tornei del 2026 inizino, portando a un calo di posizioni per alcuni giocatori, tra cui Musetti.

Calendario sfalsato e conseguenze immediate

Il calendario ATP per questa stagione è stato sfalsato di una settimana rispetto allo scorso anno, con i punti relativi ai tornei del 2025 che verranno scartati prima che inizi l’edizione 2026. Gli ATP 250 di Hangzhou e Chengdu inizieranno il 23 settembre, ma i punti relativi ai tornei del 2025 saranno già eliminati il 21 settembre, prima che inizi l’edizione 2026. Questo ha causato un effetto immediato sul ranking, con alcuni tennisti che hanno visto un calo di posizioni. La differenza tra i calendari ha portato a un calo netto di 155 punti per Musetti. L’azzurro ha scartato i 165 punti della finale di Chengdu dello scorso anno, recuperando soltanto i 10 punti di Indian Wells 2026. Questo ha portato a un calo netto di 155 punti, con Musetti che scende da quota 2255 a 2100, perdendo quattro posizioni e scivolando dal 20° al 24° posto.

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Un fenomeno che influenzerà la stagione

Questo fenomeno del calendario sfalsato potrebbe influenzare la stagione 2026, con tennisti che dovranno adattarsi a un sistema di punteggio non tradizionale. Musetti, pur essendo in una posizione di calo, rimane uno dei tennisti italiani più promettenti e potrebbe riprendersi nel corso della stagione. La situazione ha anche messo in luce come i cambiamenti nel calendario possano avere un impatto significativo sul ranking ATP, con effetti immediati e visibili.

La differenza tra i calendari continuerà fino a fine anno. I punti del 2025 saranno scartati una settimana prima rispetto alla conclusione dell’edizione 2026, portando a movimenti inconsueti nel ranking. Questo ha causato un calo di posizioni per alcuni tennisti, come Musetti, e un aumento per altri, come Shelton, che potrebbe sorpassare Alcaraz nella Race. La situazione ha messo in evidenza come i cambiamenti nel calendario possano influenzare non solo i risultati immediati, ma anche la posizione nel ranking a lungo termine. Per Musetti, il calo di quattro posizioni rappresenta un momento di riflessione, ma non un segno di crisi. Il tennista italiano rimane uno dei migliori del circuito e potrebbe riprendersi nel corso della stagione.