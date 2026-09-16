Italia inarrestabile ai Mondiali di canoa polo, sbanca la Malesia 11-1

Nel primo incontro dei Mondiali di canoa polo 2026, svoltosi a Duisburg in Germania, l’Italia ha sbaragliato la Malesia con un risultato di 11-1, dimostrando una superiorità tecnica e tattica senza precedenti. La vittoria, che ha visto la squadra azzurra dominare in ogni momento del match, ha suscitato un entusiasmo straordinario tra gli spettatori e i tifosi. La prestazione è stata definita da Giovanni De Gennaro, allenatore della nazionale, come un’apoteosi azzurra.

Un dominio senza pari

La squadra italiana ha iniziato con una serie di reti che hanno messo in chiaro la superiorità tecnica. Nel primo tempo, Giuseppe Ruggiero ha aperto il punteggio dopo 1’53”, seguito da un’esplosione di gol che ha visto Fabrizio Massa raddoppiare dopo 5’03”, Luca Costanzo segnare il tris dopo 6’10”, Gianmarco Emanuele realizzare un poker dopo 8’06” e Edoardo Corvaia chiudere il primo tempo con un 5-0. La squadra ha chiuso la prima parte con un vantaggio di 5-0.

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La reazione italiana ha lasciato senza fiato.

Nella ripresa, l’Italia ha continuato a dominare con una serie di reti che hanno reso il risultato ancora più evidente. Alessandro Schiano Di Cola ha segnato il 6-0 dopo 12’14”, mentre Fabrizio Massa ha realizzato una doppietta personale dopo 13’39”, confermando la sua eccellenza. Edoardo Corvaia ha segnato un altro gol dopo 14’41”, mentre il match ha visto anche la segnatura di Andrea Bertelloni dopo 17’33” e la tripletta di Massa, che ha chiuso il match con un 11-1 dopo 18’39”.

Un’apoteosi azzurra

La vittoria ha suscitato un entusiasmo straordinario, con Giovanni De Gennaro che ha definito la prestazione come un’apoteosi azzurra. La squadra ha dimostrato una coesione e una capacità di attacco senza precedenti, con giocatori che hanno segnato in modo costante e senza sosta. La Malesia, pur tentando di reagire, non è riuscita a mettere in difficoltà la squadra italiana, che ha dominato ogni momento del match.

La squadra azzurra ha dimostrato una superiorità senza eguali.

Nello stesso raggruppamento, i Paesi Bassi hanno sconfitto la Svezia per 2-0, confermando la forza della squadra olandese. La vittoria italiana ha messo in mostra una squadra in forma straordinaria, pronta a competere per la vittoria finale. La prestazione di Fabrizio Massa, che ha segnato due gol, ha rappresentato un momento chiave per la squadra, che ha dimostrato una capacità di attacco senza precedenti. La vittoria contro la Malesia è un segnale forte per l’Italia ai Mondiali di canoa polo 2026, con una squadra che sembra pronta a competere per la vittoria finale. La prestazione ha suscitato un entusiasmo straordinario, con tifosi e spettatori che hanno applaudito la squadra azzurra per la sua superiorità e la sua capacità di dominare ogni momento del match.