F1, nessuna concomitanza con le tre grandi 24 Ore. Verstappen e Norris pronti per nuove sfide

La stagione 2027 della Formula 1 si apre con un calendario che evita le concomitanze con le tre grandi 24 Ore, un passo importante per garantire la concentrazione dei piloti e delle squadre. Max Verstappen e Lando Norris, due dei protagonisti del momento, si preparano a nuove sfide, con l’olandese che potrebbe affrontare la 24h di Le Mans a giugno, pur affrontando un possibile ostacolo legato al test day obbligatorio in programma durante il GP di Monaco.

Calendario 2027, nessuna sovrapposizione con le 24 Ore

La F1 ha reso noto il calendario 2027, che non prevede sovrapposizioni con le tre competizioni automobilistiche più importanti del periodo estivo: la 24h del Nürburgring, la 24h di Spa e la 24h di Le Mans. Le prime due sono inserite anche nel calendario dell’Intercontinental GT Challenge, con date rispettivamente il 29 maggio e il 26 giugno, mentre la corsa francese, valida per il FIA World Endurance Championship, è prevista il 12-13 giugno. Questa scelta ha suscitato apprezzamento, visto che evita conflitti di calendario tra le diverse competizioni automobilistiche.

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Verstappen e Norris, tra test e impegni

Max Verstappen, campione del mondo, ha partecipato lo scorso anno alla 24h del Ring come protagonista, ma ha dovuto ritirarsi per un problema tecnico. Quest’anno, l’olandese ha disertato la 24h di Spa per gareggiare in F1 a Spileberg durante il GP d’Austria. Tuttavia, il Verstappen Racing è presente a tempo pieno nel GT World Challenge Europe con una Mercedes AMG GT3 EVO, e potrebbe accogliere il pilota già quest’anno per la 3h Portimao. L’attenzione si sposta però su Lando Norris, che ha effettuato un test in Portogallo con la nuova Hypercar di McLaren, che correrà il prossimo anno.

Il britannico potrebbe quindi disputare la 24h di Le Mans a giugno, pur affrontando un possibile ostacolo legato al test day obbligatorio in programma durante il GP di Monaco. Una soluzione si può comunque trovare, visto che Norris ha condiviso l’auto con i primi due titolari del programma Hypercar McLaren 2027, il belga Laurens Vanthoor e il danese Mikkel Jensen.

Un calendario che favorisce la concentrazione

La scelta di evitare concomitanze con le 24 Ore è vista come una vittoria per tutti, permettendo ai piloti di concentrarsi al massimo su ogni competizione. Inoltre, la F1 ha evitato anche conflitti con la 500 Miglia di Indianapolis, indetta a fine maggio nello stesso weekend della 24h del Nürburgring. Questo approccio ha rassicurato sia i team che i piloti, che possono ora pianificare i loro impegni senza sovrapposizioni problematiche. Con il calendario 2027 definito, la stagione si prepara a nuove sfide, con Verstappen e Norris che si apprestano a confrontarsi in diverse competizioni, mantenendo un equilibrio tra la Formula 1 e le altre sfide automobilistiche di alto livello.