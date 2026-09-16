Liverpool batte Tottenham 3-1 in Carabao Cup con gol di Szoboszlai

Il Liverpool ha sconfitto il Tottenham per 3-1 in Carabao Cup, mettendo in mostra la sua superiorità in campo. La partita, giocata a Londra, ha visto il club di Andoni Iraola prendere il controllo fin dal primo minuto, con un attacco fluido e una difesa solida che ha reso difficile la vita ai ‘Spurs’. Il gol decisivo è arrivato al 91′ grazie a un colpo di testa di Dominik Szoboszlai, che ha messo in difficoltà il portiere Martin Dubravka. Il risultato ha messo in evidenza la superiorità del Liverpool, che ha dominato la partita e ha sfruttato al meglio le opportunità create.

Un attacco in forma e una difesa solida

Il Liverpool ha dimostrato di essere in forma, con un attacco che ha saputo sfruttare le occasioni e una difesa che ha reso difficile il lavoro ai giocatori del Tottenham. Alexis Mac Allister e Cody Gakpo hanno giocato un ruolo chiave, con il primo che ha segnato il 2-0 al 54′ e il secondo che ha assistito Szoboszlai al gol del 3-1. La difesa, guidata da Ronald Araujo e Mamardashvili, ha reso difficile la vita ai ‘Spurs’, che hanno avuto poche occasioni reali da goal. Il Tottenham, pur avendo speso 366 milioni di euro in fichajes, non ha saputo trovare la via del goal, rimanendo in inferiorità.

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Un risultato che pesa sulle spalle dei ‘Spurs’

Il Tottenham, che ha evitato il descenso ‘in extremis’ la scorsa stagione, non ha saputo ripetere la performance in questa partita. I giocatori, che hanno avuto difficoltà a trovare il goal, hanno visto il loro attacco bloccato dal Liverpool. Il risultato ha messo in evidenza le difficoltà del club, che non ha ancora trovato la sua forma migliore in Premier League. Il Liverpool, invece, ha dimostrato di essere in grado di dominare la partita e di sfruttare al meglio le sue opportunità. La vittoria ha messo in mostra la superiorità del club, che ha saputo sfruttare al meglio le sue qualità.

La partita ha visto anche un episodio di interesse, con Conor Gallagher che ha ricondizionato le distanze al 69′. Tuttavia, il Liverpool ha saputo mantenere il controllo e ha chiuso la partita con un risultato che ha messo in chiaro la sua superiorità. Il Tottenham non ha ancora trovato la sua forma migliore in Premier League. Il Liverpool, invece, ha dimostrato di essere in grado di vincere e di sfruttare al meglio le sue opportunità.

Il Liverpool ha vinto 3-1 contro il Tottenham in Carabao Cup

Il gol decisivo è arrivato al 91′ grazie a Dominik Szoboszlai

Il Tottenham non ha saputo trovare il goal e ha visto il suo attacco bloccato

La vittoria del Liverpool ha messo in chiaro la sua superiorità in campo, con un attacco in forma e una difesa solida che ha reso difficile il lavoro ai ‘Spurs’. Il risultato ha messo in evidenza le difficoltà del Tottenham. Il Liverpool, invece, ha dimostrato di essere in grado di vincere e di sfruttare al meglio le sue opportunità.