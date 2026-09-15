Fiorentina-Pisa, il derby toscano in Coppa Italia: formazioni, anticipi e dove vederla

La Fiorentina e la Pisa si sono affrontate in un derby toscano in Coppa Italia, nel quadro dei sedicesimi di finale. La partita, giocata all’Artemio Franchi di Firenze, ha visto la Fiorentina prendere il controllo delle prime battute e mostrare un grande inizio. La squadra di Paolo Vanoli ha schiacciato il Pisa di Paolo Bianco, che ha tentato di reagire ma non ha trovato occasioni da gol. La vittoria della Fiorentina permetterà a questa squadra di sfidare il Napoli agli ottavi di finale.

formazioni e scelte degli allenatori

La Fiorentina, allenata da Paolo Vanoli, ha schierato una formazione a 4-3-3 con De Gea in porta. I giocatori in campo sono stati Joao Mario, Dragusin, Pongracic, Valdepenas, Ndour, Oulai, Brescianini, Mastantuono, Pellegrino e Gnonto. L’allenatore ha scelto di confermare la miglior formazione disponibile, con l’obiettivo di massimizzare le possibilità di vittoria. Il Pisa, allenato da Paolo Bianco, ha giocato in un 4-3-3 con Scuffet in porta. I giocatori in campo sono stati Zanon, Caracciolo, Primasso, Leris, Piccinini, Leone, Loyola, Moreo, Pittarello e Rao. Entrambi gli allenatori hanno fatto scelte strategiche per mettere in campo la squadra più competitiva.

Pubblicità

prima parte della partita

La Fiorentina ha iniziato con un grande pressing e ha dominato la fase iniziale del match. Al 3’ si è presentato un’occasione pericolosa per la viola, con Ndour che ha colpito di potenza ma è stato murato da Loyola. Al 6’ è arrivato un ammonimento per Mastantuono, che ha entrato troppo duro in un contrasto. La Fiorentina ha continuato a mantenere il controllo del gioco, ma non ha trovato il gol. Al 12’ il Pisa ha provato a reagire, ma la Fiorentina ha mantenuto il possesso e ha continuato a pressare. Al 17’ il Pisa ha provato a reagire, ma non ha trovato occasioni da gol. La Fiorentina ha dominato la prima parte del match, ma non ha ancora segnato.

La partita ha visto la Fiorentina prendere il controllo del gioco e mostrare un grande inizio. L’allenatore Vanoli ha scelto di giocare con una formazione che ha dato risultati positivi. La Fiorentina ha dominato la fase iniziale del match, ma non ha trovato il gol. Il Pisa ha tentato di reagire, ma non ha trovato occasioni da gol. La Fiorentina ha mantenuto il controllo del gioco, ma non ha ancora segnato. La partita è andata avanti con la Fiorentina che ha dominato la fase iniziale del match, ma non ha trovato il gol.

anticipazioni e contesto

Prima della partita, l’allenatore Vanoli ha espresso emozione per tornare a Firenze e ha sottolineato l’importanza di cancellare il passato e concentrarsi sul presente. Ha anche parlato di Mastantuono, che ha mostrato grandi qualità e deve crescere per poter giocare a livello nazionale. L’allenatore Bianco ha invece sottolineato l’importanza del derby toscano e ha espresso la sua fiducia nella squadra. La Fiorentina e il Pisa si sono affrontate in un derby toscano in Coppa Italia, nel quadro dei sedicesimi di finale. La partita, giocata all’Artemio Franchi di Firenze, ha visto la Fiorentina prendere il controllo delle prime battute e mostrare un grande inizio.