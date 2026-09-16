Vinicius si scusa per le mancate opportunità: “Non posso sbagliare tanto”

Vinicius Junior ha espresso un senso di responsabilità dopo la partita contro l’Elche, in cui ha perso l’occasione di segnare e ha rimandato la sua capacità di realizzare gol. Il brasiliano, attraverso i suoi social, ha dichiarato: «I gol torneranno, non posso sbagliare tanto». L’attaccante, che non ha segnato in sei partite, ha mostrato una mancanza di precisione che ha preoccupato anche José Mourinho, che lo aveva criticato in precedenza per la sua mancanza di gol.

La mancanza di gol preoccupa Mourinho

Il tecnico del Real Madrid ha espresso la sua preoccupazione per la sequenza di mancate opportunità di Vinicius, sottolineando come il giocatore abbia la capacità di lavoro e di intelligenza, ma non abbia ancora trovato la sua forma migliore. «La migliore versione è segnare. Asistire è importante, lavorare per il team è molto importante, il lavoro del giorno è importante e lo fa molto bene… Ma esiste un altro Vinicius. Un Vinicius che è arrivato a Benfica l’anno scorso e che ha una possibilità, un gol e per casa», ha detto Mourinho.

Pubblicità

Le occasioni perse e le critiche

Durante la partita, Vinicius ha avuto due occasioni chiare, ma ha fallito entrambe. Nella prima, con Dituro, ha utilizzato la puntera e ha mandato il pallone molto fuori dalla porta. Nella seconda, dopo un gran pase di Güler, ha sprecato l’occasione. Il brasiliano è stato sostituito a metà del secondo tempo, con Mourinho che lo ha visto stanco. «Le cose non vanno bene per lui, ma non è facile giocare 85 minuti con una ammonizione», ha commentato il tecnico.

Un futuro da giocare

Con la prossima sfida contro l’Atlético, Vinicius avrà un’altra occasione per dimostrare la sua capacità di segnare. Mourinho ha espresso fiducia nel brasiliano, ma ha anche chiarito che il Real Madrid non può permettersi di perdere le partite. «Con i partiti del Madrid, nessuno si annoia, perché sono molto divertenti», ha detto il tecnico. L’attaccante, però, deve trovare la sua forma migliore e dimostrare che i gol torneranno. La motivazione e il lavoro

Vinicius, pur con le sue mancanze, è un giocatore di grande qualità e capacità. La sua motivazione e il suo lavoro sono evidenti, ma il Real Madrid ha bisogno di lui per vincere. La prossima partita sarà un test importante per il brasiliano e per l’intero team, che deve trovare la sua forma migliore per competere al top del campionato.

Il problema, secondo Mourinho, è che il Real Madrid non riesce a dominare i partiti e a sfruttare le occasioni. «La mia unica critica è che possiamo uccidere i partiti e non lo facciamo», ha detto il portoghese. L’attaccante, però, non ha perso la sua motivazione e ha dimostrato di voler migliorare. «Tutto è possibile, ma non è facile», ha sottolineato Mourinho, riconoscendo l’impegno del giocatore. Le mancanze di Vinicius sono state evidenti, ma il brasiliano ha dimostrato di voler migliorare. La sua capacità di lavoro e di intelligenza è riconosciuta, ma il Real Madrid deve trovare una soluzione per farlo segnare. La prossima partita sarà un’altra occasione per dimostrare la sua capacità e per trovare la forma migliore.