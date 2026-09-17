Hamilton chiarisce: non ha mai chiesto sostituzioni nel team Ferrari

Il pilota inglese Lewis Hamilton ha smentito le voci di malumori all’interno del team Ferrari, precisando che non ha mai chiesto la sostituzione di alcun membro del suo staff. La dichiarazione, pubblicata sul suo account Instagram, arriva dopo che alcune informazioni circolate sui social hanno sollevato dubbi sul clima interno del team. Hamilton ha espresso la sua soddisfazione per l’impegno e la dedizione dei suoi collaboratori, sottolineando che la loro professionalità è fondamentale per il successo della squadra.

Relazioni e dinamiche all’interno del team

Hamilton ha anche riconosciuto di aver espresso alcune critiche durante le comunicazioni con i tecnici e i membri del team, ma ha chiarito che non si tratta di un atteggiamento di sfiducia o di richieste di sostituzioni. “Forse non sempre riesco a farlo, ma questa è la mia intenzione ed è ciò per cui sono qui”, ha scritto il sette volte campione del mondo. L’atleta ha sottolineato che il lavoro di squadra è essenziale e che tutti i membri del team si impegnano quotidianamente per raggiungere gli obiettivi.

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Posizione attuale e prossimi impegni

Hamilton, attualmente terzo in classifica con 191 punti, si prepara alla prossima gara in programma a Baku, in Azerbaijan, il 26 settembre. La squadra Ferrari, con il britannico al volante, cerca di superare le difficoltà accumulate durante la parte di campionato appena conclusa. Il pilota ha anche sottolineato l’importanza di lavorare insieme e di continuare a migliorare, sia per lui che per il team. La squadra Ferrari, in vista della prossima stagione, ha già iniziato a testare le gomme per il 2027 a Imola, in collaborazione con Pirelli. L’obiettivo è ottimizzare le prestazioni e prepararsi al meglio per la nuova stagione. Hamilton, pur non essendo al momento in testa alla classifica, continua a dare il suo contributo e a mantenere un atteggiamento positivo e costruttivo all’interno del team.

Le dichiarazioni di Hamilton sono state accolte con favore da parte dei suoi tifosi e dei media, che hanno apprezzato la sua volontà di chiarire eventuali malintesi. Il pilota, con la sua esperienza e la sua capacità di leadership, continua a essere un punto di riferimento per il team e per la categoria. La sua collaborazione con i tecnici e i membri del team rimane un aspetto chiave per il successo della squadra. La prossima gara rappresenta un’opportunità per Hamilton e per la Ferrari per ripartire con fiducia e determinazione. Il britannico, con la sua capacità di adattarsi e di migliorare, continuerà a dare il suo contributo per raggiungere i traguardi che si prefiggono per la stagione 2026.