Rally WRC 2026 si conclude in Sardegna, Arabia Saudita esclude la tappa dal calendario

Il Campionato del Mondo Rally FIA (WRC) 2026 si concluderà in Sardegna, dopo che la tappa in Arabia Saudita è stata cancellata dal calendario. La decisione, annunciata dalla FIA, ha reso definitivo il destino del campionato, che si chiuderà il 4 ottobre con il Rally Italia Sardegna, ultima prova della stagione. L’ultimo round in programma in Arabia Saudita, inizialmente previsto per il 12-15 novembre, non sarà più valido per il WRC 2026, ma resterà un evento del Campionato Rally FIA del Medio Oriente.

Decisione della FIA dopo un lavoro intenso

La FIA ha spiegato che la decisione di escludere la tappa in Arabia Saudita dal calendario del WRC 2026 è stata presa dopo un lavoro intenso con i partner locali e con il promotore del WRC. Nonostante i continui sviluppi a livello regionale, la componente WRC del Rally d’Arabia Saudita non si terrà quest’anno. Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha sottolineato che non sono mai state decisioni facili, soprattutto dopo l’importante lavoro svolto da tutti coloro che sono coinvolti nella preparazione dell’evento.

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Il gran finale in Sardegna

Il gran finale del WRC 2026 si terrà in Sardegna, dove si disputerà la tredicesima e ultima tappa della stagione. La competizione vedrà confrontarsi le Toyota di Elfyn Evans e Sami Pajari, separati da 17 punti in favore del gallese. La prova in Sardegna rappresenterà l’atto conclusivo della sfida mondiale tra i due piloti, con le ultime speciali su sterrato che decideranno il campionato. La FIA ha anche annunciato che continuerà a lavorare con i partner in Arabia Saudita e con il promotore del WRC per riportare il Campionato del Mondo Rally FIA nel 2027.

La decisione ha suscitato reazioni da parte dei piloti e dei team, che hanno espresso apprezzamento per la scelta di chiudere il campionato in Sardegna, un’area storica per il rally. La tappa in Arabia Saudita, sebbene non valida per il WRC, resterà un evento importante per il Campionato Rally FIA del Medio Oriente, con la possibilità di ospitare future gare. La FIA ha anche sottolineato che il lavoro svolto per l’evento in Arabia Saudita continuerà, con l’obiettivo di farlo tornare nel calendario del WRC nel 2027.

Il Rally Italia Sardegna, che si terrà dal 1 al 4 ottobre, rappresenterà quindi l’ultimo testa a testa tra i migliori piloti del mondo. La prova in Sardegna, con le sue strade difficili e le sue sfide tecniche, sarà l’ultimo appuntamento del WRC 2026, chiudendo una stagione ricca di emozioni e di risultati significativi. La FIA ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto e per la decisione presa, che ha permesso di concludere il campionato in modo soddisfacente.