Joan Laporta: “Casablanca e Madrid sono la stessa cosa, la finale del Mondiale 2030 dovrebbe essere al Camp Nou”

Joan Laporta, presidente del Barça, ha espresso la sua posizione sulla sede della finale del Mondiale 2030, sostenendo che Casablanca e Madrid siano “la stessa cosa” e che la partita finale dovrebbe essere giocata al Camp Nou. L’annuncio è arrivato durante un’intervista su un programma radiofonico, in cui Laporta ha sottolineato l’importanza di una sede europea per l’evento, con un riferimento esplicito al Camp Nou come luogo ideale per il Mondiale 2030.

Una proposta chiara e un confronto diretto

Laporta ha chiarito che il Barça ha proposto il Camp Nou come sede della finale del Mondiale 2030, superando le alternative di Casablanca e Madrid. “Casablanca e Madrid sono la stessa cosa”, ha detto, facendo riferimento a un gioco di parole tra la città marocchina e il Real Madrid, conosciuto come “la Casa Blanca”. L’idea, però, non è solo un’osservazione ironica: Laporta ha sottolineato che il Camp Nou rappresenta un simbolo internazionale del calcio e potrebbe offrire un riconoscimento globale al Paese.

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La FIFA dovrà tener conto di questa proposta

Laporta ha ricordato che la finale del Mondiale è già stata giocata al Santiago Bernabéu nel 1982, un evento che ha contribuito a consolidare la reputazione del Real Madrid come sede di grandi competizioni. Tuttavia, il presidente del Barça ha espresso la sua preferenza per il Camp Nou, sottolineando che l’evento potrebbe portare un’importante iniezione di finanziamenti per il club. “Con tutti i rispetti per Marruecos”, ha detto, “la finale del Mondiale 2030 dovrebbe essere giocata in Spagna, un Paese che ha vinto il Mondiale.”

Un’esperienza passata e un’idea futura

La proposta del Barça non è solo un’idea di marketing, ma un’opportunità per il calcio spagnolo di mostrare il suo potere e la sua capacità di organizzare eventi di livello mondiale. Laporta ha anche sottolineato che il Camp Nou è un luogo che “vuole essere riconosciuto a livello internazionale”, un obiettivo che il club ha sempre cercato di raggiungere.

Il Camp Nou è un simbolo internazionale del calcio

Con l’obiettivo di portare il Mondiale 2030 in Spagna, il Barça ha messo in mostra la sua volontà di essere un protagonista globale nel calcio. La proposta di Laporta non è solo un’idea, ma un piano concreto per il futuro del calcio spagnolo e internazionale. Il presidente ha anche sottolineato che il Camp Nou è un luogo che potrebbe offrire un’esperienza unica per i tifosi e un’opportunità per il calcio spagnolo di mostrare il suo potere e la sua capacità di organizzare eventi di livello mondiale.