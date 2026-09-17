Nacho Novo annuncia la morte del figlio Ross: “Nuestro hermoso chico ha fallecido trágicamente”

Nacho Novo, ex calciatore e attuale allenatore del Darvel FC di Scozia, ha annunciato con dolore la morte del figlio Ross, 26 anni, a causa di un incidente non ancora reso pubblico. La famiglia, per il momento, ha scelto di non rivelare le cause del decesso, mantenendo un clima di silenzio e dolore. La notizia ha scosso il mondo del calcio e ha suscitato reazioni di cordoglio da parte di colleghi, commentatori e fan.

La triste notizia e le reazioni del mondo del calcio

Nacho Novo, ex calciatore spagnolo e attualmente allenatore del Darvel FC, ha condiviso sui social media un messaggio di profondo dolore: “Nuestro hermoso chico ha fallecido trágicamente”. Ross, figlio del suo ex matrimonio con Donna Clark, era considerato un membro della famiglia come un vero figlio. La notizia ha suscitato un grande cordoglio in Scozia, dove Novo ha vissuto una carriera di successo, vincendo titoli con il Rangers FC. Il Darvel Football Club, squadra che Novo allena, ha espresso il suo dolore: “Siamo devastati dalla triste notizia del fallecimento del figlio del nostro allenatore, Ross, a soli 26 anni”. Altri ex giocatori del Rangers, come Michael Mols e Steven Davis, hanno espresso il loro cordoglio, confraternizzando con la famiglia in un momento così difficile.

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Le reazioni dei familiari e dei compagni di squadra

Il fratello di Ross, un ragazzo di 16 anni, ha condiviso un messaggio su TikTok che esprime il suo dolore: “Descansa en paz, hermano mayor. Te voy a echar mucho de menos. Fuiste el mejor hermano del mundo”. Altre persone vicine al caso, come la commentatrice sportiva Laura Woods, hanno espresso il loro cordoglio, augurando al ragazzo “que tu hermoso hijo descanse en paz”. La famiglia, per il momento, ha scelto di non rivelare le cause del decesso, mantenendo un clima di riservatezza. Tuttavia, il dolore e la tristezza sono evidenti in ogni dichiarazione e messaggio condiviso da chi ha conosciuto Ross. La morte del ragazzo ha scosso non solo la famiglia, ma anche il mondo del calcio, che ha reagito con profonda empatia.

La morte di Ross rappresenta un momento di profondo lutto per Nacho Novo e la sua famiglia. Il calcio, come sport e come comunità, ha espresso il suo cordoglio, dimostrando come la vita di un atleta possa influenzare non solo il campo, ma anche la vita di chi lo circonda. La notizia rimane un evento triste e sconvolgente, che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio e nella vita di chi lo ha conosciuto.

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