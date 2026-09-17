WTA San Paolo 2026: Kostyuk e Badosa ai quarti. Pioggia e risultati inaspettati

Il torneo WTA 250 di San Paolo 2026 ha visto un primo turno intenso e ricco di sorprese, con numerose vittorie e alcune sconfitte inaspettate. Tra i protagonisti, la serba Teodora Kostyuk ha conquistato il passaggio ai quarti di finale senza neanche scendere in campo, grazie al ritiro della lettone Darja Semenistaja. Inoltre, l’esperta spagnola Paula Badosa ha vinto il suo esordio con un netto 6-3 6-2 contro la lucky loser lituana Justina Mikulskyte, confermando la sua posizione tra le teste di serie. La pioggia ha ridotto il programma del torneo, ma non ha impedito a diversi tennisti di raggiungere le fasi successive.

Primo turno e ottavi di finale: risultati e sorprese

Nel primo turno, diversi incontri hanno visto la vittoria di tenniste qualificate e wild card, con rimonte e prestazioni solide. La brasiliana Nauhany Vitoria Leme Da Silva ha rimontato l’australiana Astra Sharma per 5-7 6-4 7-5, mentre la spagnola Kaitlin Quevedo ha eliminato la russa Anastasia Tikhonova per 6-0 6-2. La russa Anna Blinkova ha superato la statunitense Carol Lee per 6-1 6-3, mentre la ceca Vendula Valdmannova ha rimontato la brasiliana Laura Pigossi per 2-6 6-1 6-1. Tra i match più interessanti, la tedesca Eva Lys ha sconfitto la wild card brasiliana Gabriela Cé per 6-1 5-7 7-5.

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Paula Badosa e Kostyuk: due vittorie decisive

Paula Badosa, testa di serie numero 2, ha dominato il suo esordio contro la lucky loser lituana Justina Mikulskyte, vincendo 6-3 6-2 in un’ora e mezza. La spagnola ha mostrato una grande concentrazione e una solida tecnica, chiudendo il match con un netto vantaggio. Dall’altra parte del tabellone, la serba Teodora Kostyuk ha sfruttato il ritiro della lettone Darja Semenistaja, numero 9 del seeding, per raggiungere i quarti di finale senza neanche scendere in campo. La vittoria di Kostyuk ha suscitato interesse, soprattutto per la sua capacità di mantenere la calma e la concentrazione in un momento cruciale.

Altri match di interesse hanno visto la vittoria della polacca Magdalena Frech, testa di serie numero 7, contro la qualificata americana Caroline Dolehide, 6-4 6-3. Frech ha dimostrato una grande capacità di reazione e di controllo del gioco, chiudendo il match con un netto vantaggio. Inoltre, la russa Anna Blinkova ha superato la statunitense Carol Lee per 6-1 6-3, mentre la ceca Dominika Salkova ha eliminato la spagnola Jessica Bouzas Maneiro per 7-5 6-1.

Il futuro dei quarti di finale

Nel prossimo turno, Teodora Kostyuk affronterà la russa Liudmila Samsonova, testa di serie numero 8, dopo che la statunitense Kayla Day ha perso 7-6(4) 2-6 7-6(5) in un match di due ore e quarantasette minuti. La vittoria di Samsonova è stata decisiva, anche se ha visto un momento di tensione nel terzo set. Al contrario, Paula Badosa si prepara a un altro match importante, con l’obiettivo di raggiungere le semifinali. Il torneo di San Paolo 2026 continua a regalare momenti di emozione e prestazioni di alto livello, con tenniste di ogni nazionalità che si sfidano in un ambiente competitivo e stimolante.