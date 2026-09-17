Juventus si riprende: 5-0 al NEC Nimega

La Juventus ha ripreso il controllo della sua stagione in Europa League con una vittoria netta di 5-0 contro il NEC Nimega. I gol di Nico González, Alajbegovic e Woltemade, segnati prima del riposo, hanno chiarito la superiorità della squadra, mentre Kolo Muani ha confermato il suo ritorno in modo positivo. La vittoria, ottenuta con un’azione di qualità e una difesa solida, ha permesso alla Juventus di rimettere in gioco la sua posizione di favorita nel torneo.

Una reazione a un momento di crisi

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo in Serie A, che ha messo in discussione il progetto di Spalletti, la Juventus ha cercato di raddrizzare la situazione con una vittoria in Europa League. Il tecnico ha modificato l’assetto della squadra, introducendo cambi che hanno portato a una nuova organizzazione in campo. La difesa, con tre centrales, ha dato una certezza alla squadra, mentre l’attacco ha dimostrato di essere in grado di produrre risultati concreti.

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La squadra ha giocato con una postura conservativa, nonostante il vantaggio iniziale. Spalletti, però, ha preferito non rischiare troppo, soprattutto considerando la prossima sfida contro l’Atalanta. Il NEC Nimega, pur non essendo in grado di opporsi alla squadra italiana, ha tentato di fare un “borrón y cuenta nueva”, ma non è riuscito a creare situazioni pericolose. La vittoria, quindi, è stata una risposta chiara a un momento di crisi e un segnale positivo per la squadra.

Un ritorno in sordina per Kolo Muani

Kolo Muani, tornato in squadra, ha avuto un’occasione per dimostrare il suo valore. Dopo aver assistito Celik e aver contribuito al gol di Alajbegovic, il francese ha segnato il suo primo gol della stagione, sfruttando un’uscita difensiva di Polster. Il giocatore, però, non ha avuto un’azione di qualità costante, e la sua prestazione è rimasta al di sotto delle aspettative. La Juventus ha trovato altre risposte in campo, con giocatori nuovi che hanno dato un contributo significativo. Il NEC Nimega, pur non essendo in grado di opporsi alla squadra italiana, ha tentato di fare un “borrón y cuenta nueva”, ma non è riuscito a creare situazioni pericolose. La vittoria, quindi, è stata una risposta chiara a un momento di crisi e un segnale positivo per la squadra.

Con questa vittoria, la Juventus si riprende la sua posizione di favorita in Europa League e dimostra di essere in grado di giocare con la qualità necessaria per competere. La squadra, però, dovrà continuare a lavorare per risolvere i problemi interni e mantenere la coerenza in campo. La prossima sfida contro l’Atalanta sarà un test importante per il progetto di Spalletti. La partita ha visto la Juventus dominare in campo e in classifica, con una difesa solida e un attacco in grado di produrre risultati concreti. I gol di González, Alajbegovic e Woltemade hanno chiarito la superiorità della squadra, mentre Kolo Muani ha confermato il suo ritorno in modo positivo. La vittoria, ottenuta con un’azione di qualità e una difesa solida, ha permesso alla Juventus di rimettere in gioco la sua posizione di favorita nel torneo.

La squadra ha giocato con una postura conservativa, nonostante il vantaggio iniziale. Spalletti, però, ha preferito non rischiare troppo, soprattutto considerando la prossima sfida contro l’Atalanta. Il NEC Nimega, pur non essendo in grado di opporsi alla squadra italiana, ha tentato di fare un “borrón y cuenta nueva”, ma non è riuscito a creare situazioni pericolose. La vittoria, quindi, è stata una risposta chiara a un momento di crisi e un segnale positivo per la squadra.