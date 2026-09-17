La camiseta del Real Madrid obbliga a competere per vincere ogni titolo

Facundo Campazzo e Andrés Feliz, due giocatori del Real Madrid, hanno espresso la loro convinzione che indossare la camiseta del club obblighi a competere per vincere ogni titolo. Dopo la conclusione della pretemporada, i due hanno parlato della SuperCup e della nuova stagione, sottolineando l’importanza di un ambiente di lavoro coeso e la necessità di adattarsi al nuovo allenatore. Campazzo ha sottolineato come la stagione iniziale possa non essere fluida, ma che il lavoro svolto durante la pretemporada porterà risultati positivi nel corso del campionato.

Un inizio di stagione con nuove sfide

La SuperCup rappresenta per il Real Madrid un’occasione per testare la squadra in un contesto di alta competizione. Campazzo ha riconosciuto che, pur non essendo un torneo tradizionale come la Final Four, la SuperCup offre un’opportunità per valutare la preparazione della squadra. “È una Final Four abbastanza nascosta”, ha detto Campazzo, sottolineando come il torneo permetta di misurarsi con squadre di alto livello e di iniziare la stagione con un primo titolo in palio.

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Adattamento al nuovo allenatore

La squadra si sta adattando al nuovo allenatore, con un approccio che privilegia la difesa, l’intensità e l’energia. Campazzo ha spiegato che il lavoro si concentra su aspetti controllabili, come la difesa, mentre l’attacco si basa sulla capacità di diversificare le soluzioni. Abbiamo un gruppo di giocatori molto talentuosi e possiamo segnare in diversi modi, ha detto Campazzo, sottolineando come questa flessibilità renda la squadra più pericolosa. Feliz, invece, ha espresso fiducia nel processo di adattamento, ritenendo che la squadra stia procedendo nel giusto senso. La stagione inizia con molte novità, tra cui nuovi giocatori, un nuovo corpo tecnico e un allenatore di alto livello. Campazzo ha riconosciuto che l’adattamento richiede tempo, ma che la squadra sta lavorando per raggiungere un livello competitivo. Stiamo cercando di far sì che i nuovi giocatori si adattino il più velocemente possibile e che tutti siano a pari livello, ha detto Campazzo, sottolineando l’importanza di un ambiente di lavoro coeso. Feliz ha aggiunto che la squadra sta cercando di formare un gruppo forte, sfruttando il talento presente.

La SuperCup rappresenta un primo test per la squadra, ma anche un’occasione per dimostrare la sua capacità di competere a livello europeo. Campazzo ha espresso la sua convinzione che la camiseta del Real Madrid obblighi a fare di tutto per vincere. “Con questa maglia, siamo obbligati a competere e a stare al top”, ha detto, sottolineando come il senso di responsabilità sia parte integrante della cultura del club. La stagione è appena iniziata, ma i giocatori sono pronti a dare il loro meglio per raggiungere i traguardi più ambiziosi.

La squadra si prepara a una stagione con un’identità di gioco diversa, grazie al nuovo allenatore e al corpo tecnico. Campazzo ha sottolineato come il lavoro durante la pretemporada abbia contribuito a creare una base solida. “Stiamo cercando di far sì che i nuovi giocatori si adattino il più velocemente possibile e che tutti siano a pari livello”, ha detto, sottolineando l’importanza di un ambiente di lavoro coeso. Feliz ha aggiunto che la squadra sta cercando di formare un gruppo forte, sfruttando il talento presente.

La SuperCup rappresenta un primo test per la squadra, ma anche un’occasione per dimostrare la sua capacità di competere a livello europeo. Campazzo ha espresso la sua convinzione che la camiseta del Real Madrid obblighi a fare di tutto per vincere. Con questa maglia, siamo obbligati a competere e a stare al top, ha detto, sottolineando come il senso di responsabilità sia parte integrante della cultura del club. La stagione è appena iniziata, ma i giocatori sono pronti a dare il loro meglio per raggiungere i traguardi più ambiziosi.