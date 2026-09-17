Milan sconfitto in casa dal Benfica, Europa League 2026-2027 apre con vittorie di categoria

Il Milan ha subito un duro colpo nel suo esordio in Europa League 2026-2027, perdendo in casa contro il Benfica per 2-0. La partita, disputata a San Siro, ha visto i portoghesi espugnare il campo con i gol di Lukebakio al 16′ e Kaminski al 53′. L’Italia, purtroppo, si è trovata a leccare le ferite per il pessimo esordio del Milan nel torneo continentale, un risultato che ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi e i dirigenti rossoneri.

Le big dominano, poche sorprese nella League Phase

Nella prima giornata della League Phase, le squadre di categoria hanno dimostrato di essere al top, con vittorie inaspettate e risultati in linea con le aspettative. Il Benfica, in particolare, ha dato una lezione al Milan, dimostrando di essere una forza in grado di affrontare le grandi squadre europee. Al contrario, le altre partite hanno visto poche sorprese, con le big che hanno dominato i loro avversari.

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Stupisce il successo casalingo per 1-0 dell’Omonia Nicosia (proveniente dai preliminari) sul Celta Vigo, mentre vincono come da pronostico lo Sparta Praga 4-1 in trasferta contro l’Ararat-Armenia, il Lione per 2-1 sul campo dell’Anderlecht, il Sunderland tra le mura amiche per 1-0 contro l’AZ Alkmaar, l’Olympiacos ad Atene con lo Jagiellonia per 2-1 ed il Bayer Leverkusen per 2-0 in casa sul Celje. Si chiudono invece in pareggio le sfide Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria (0-0) e Sturm Graz-Rennes (0-0).

La fase campionato dell’Europa League comunque è ancora molto lunga, ma adesso per Modric e compagni c’è poco margine d’errore se l’obiettivo è quello di centrare l’accesso diretto agli ottavi di finale (riservato esclusivamente alle prime 8 della generale, mentre dalla nona alla ventiquattresima affrontano gli spareggi). Il Milan, con la sua sconfitta, si trova in una posizione non favorevole.

La Juventus si prepara a difendere l’onore del calcio italiano

Domani toccherà alla Juventus il compito di tenere alto l’onore del calcio nostrano, ospitando gli olandesi del NEC Nijmegen nella prima giornata della League Phase. La squadra di Turin, dopo la sconfitta del Milan, dovrà dimostrare di essere in grado di riprendersi e di mantenere la posizione di leader nel gruppo. La sfida sarà un test importante per la squadra di Massimiliano Allegri, che dovrà affrontare un avversario non da poco. Il neo-allenatore del Milan, Ruben Amorim, ha tentato di ribaltare la situazione nella ripresa, mettendo in campo diversi giocatori rimasti in panchina come Pulisic, Moreira e Rabiot. Tuttavia, il risultato non è cambiato, e il Milan ha subito un’altra sconfitta in casa. L’Italia, purtroppo, si trova a dover affrontare un momento difficile per il calcio italiano.

Al di fuori del match tra Milan e Benfica, altre partite hanno visto risultati interessanti. L’Omonia Nicosia ha stupito con un successo casalingo per 1-0 contro il Celta Vigo, mentre lo Sparta Praga ha vinto 4-1 in trasferta contro l’Ararat-Armenia. Il Lione ha sconfitto l’Anderlecht per 2-1, il Sunderland ha vinto 1-0 contro l’AZ Alkmaar, l’Olympiacos ha battuto il Jagiellonia per 2-1 e il Bayer Leverkusen ha vinto 2-0 in casa sul Celje. Le partite Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria e Sturm Graz-Rennes si sono chiuse in pareggio (0-0). La fase campionato dell’Europa League è ancora lunga, ma per le squadre che si trovano in posizioni non troppo alte, come il Milan, c’è poco margine d’errore se l’obiettivo è quello di centrare l’accesso diretto agli ottavi di finale. Le prime otto squadre della generale si qualificheranno direttamente.