Il futuro del golf mondiale si gioca su diversi fronti, con il PGA Tour che cerca di influenzare le decisioni del DP World Tour e il LIV Golf che cerca di espandersi con un piano ambizioso. La situazione è in movimento e le scelte di oggi potrebbero definire il panorama del golf per anni. Il PGA Tour, attraverso le tarjetas per il 2028, ha messo la pressione sul DP World Tour, che ha la possibilità di influenzare in modo significativo il destino del LIV Golf. La decisioni di oggi potrebbero portare a una ristrutturazione del circuito mondiale, con implicazioni per i giocatori, i club e i sponsor.

Il PGA Tour e il DP World Tour in competizione

Il PGA Tour ha annunciato il piano per il 2028, che prevede due categorie: la Championship Series, con i migliori giocatori, e la Challenger Series, con 20 posti per salire in prima categoria. Il Korn Ferry Tour, inoltre, permetterà ai primi 10 giocatori di salire direttamente nella Challenger Series. Il DP World Tour, però, ha la chiave per influenzare il futuro del LIV Golf, con il potere di decidere le condizioni per l’integrazione del circuito. Il comunicato del PGA Tour ha chiarito che le plazas del DP World Tour dipenderanno dagli accordi raggiunti con il circuito, che ha già raggiunto un accordo con l’Asian Tour per completare il calendario.

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Le decisioni del DP World Tour potrebbero influenzare direttamente il futuro del LIV Golf. Il PGA Tour ha messo in guardia contro il rischio di ridurre il numero di posti per il DP World Tour, che potrebbe essere visto come un circuito di terzo livello. La situazione è in bilico, con il DP World Tour che ha la possibilità di decidere se aprire le porte al LIV Golf o meno.

Il LIV Golf e il suo piano di espansione

Il LIV Golf, con un budget di 300 milioni di dollari e un modello di proprietà in cui i giocatori detengono il 52,5% delle quote, sta cercando di espandersi con un calendario che potrebbe includere 10 eventi. La riunione del giovedì con i giocatori del LIV permetterà di conoscere dettagli sul nuovo circuito e sulle sue prospettive. La questione chiave è se l’España potrebbe diventare una delle 10 location, anche se non sarà Valderrama. La decisione potrebbe influenzare la partecipazione di giocatori come Jon Rahm, che ha lasciato il DP World Tour il 9 agosto.

Il LIV Golf ha un problema con il comportamento del DP World Tour. Il DP World Tour ha amnistizzato alcuni giocatori per ridurre le multe, ma se decidesse di sanzionare quelli che si uniscono al LIV Golf 2.0, potrebbe disuadere molti da partecipare. Tuttavia, se la decisione fosse diversa, entrambi i circuiti potrebbero beneficiare del trasferimento di giocatori. Il European Tour, pur non essendo favorevole al LIV, potrebbe comunque trarre vantaggio da una maggiore mobilità dei giocatori.

La situazione è complessa, con diversi interessi in gioco. Il giocatore belga Thomas Detry ha confermato la sua permanenza nel DP World Tour, mentre Jon Rahm ha lasciato il circuito prima della fine della stagione. Il PGA Tour ha anche messo in guardia contro il rischio di ridurre il numero di posti per il DP World Tour, che potrebbe essere visto come un circuito di terzo livello. La decisione del DP World Tour su come gestire il LIV Golf potrebbe influenzare non solo il futuro del circuito, ma anche la carriera di molti giocatori. Il futuro del golf mondiale si gioca su diversi fronti, con decisioni che potrebbero cambiare il panorama del sport. Il PGA Tour, il DP World Tour e il LIV Golf stanno cercando di definire un nuovo modello, con implicazioni per i giocatori, i club e i sponsor. La situazione è in movimento e le scelte di oggi potrebbero definire il futuro del golf per anni.