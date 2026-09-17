Raphinha e il Barça avanzano nella rinnovazione, mentre Martial si orienta verso il Málaga

Il Barça e Raphinha si avvicinano a un accordo per il rinnovo del contratto, con le trattative in una fase avanzata. Secondo Matteo Moretto, il club catalano intende prolungare la collaborazione con il giocatore brasiliano, che attualmente ha un contratto che scade nel 2028. Le conversazioni non si limitano solo all’estensione del periodo contrattuale, ma anche all’aggiornamento delle condizioni economiche, pur mantenendo un controllo attento sulle spese per non alterare eccessivamente la struttura salariale del club. Il giocatore, però, ha ricevuto un’offerta importante da parte di Arabia Saudita, ma ha priorizzato il Barça.

Un futuro in bilico per Anthony Martial

Intanto, il futuro di Anthony Martial sembra essere in fase di decisione. Secondo le informazioni di Moretto, il Málaga ha comunicato al giocatore che entro 48 ore dovrà prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Il giocatore, che preferisce tornare in Spagna, ha prioritariamente scelto il Málaga, anche se ha ricevuto altre offerte da parte di club in America e in Arabia. La situazione dipende ora dal club spagnolo, che sta valutando le possibilità di portare a casa il giocatore.

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Il Málaga ha espresso un chiaro interesse per Martial, che ha prioritizzato il ritorno in patria. Il giocatore ha rifiutato altre offerte, preferendo concentrarsi sul ritorno in Spagna. La decisione finale, tuttavia, dipende dal club, che dovrà valutare le condizioni economiche e la compatibilità con il progetto di squadra.

Il Valencia cerca un allenatore di spicco

Parallelamente, il Valencia ha espresso un interesse per Javier Aguirre, considerato il miglior candidato sul mercato. Secondo Moretto, il club sa che Aguirre è entusiasta di unirsi alla squadra e che è il miglior allenatore disponibile in questo momento. Il tecnico, tuttavia, non ha ancora firmato un accordo definitivo, e per il momento, Óscar Sánchez, allenatore del filiale, continuerà a guidare la squadra contro la Real Sociedad. Il Valencia ha messo in luce la preferenza per Aguirre, considerato il miglior allenatore disponibile. Il club, però, non ha ancora preso una decisione definitiva, e il tecnico continuerà a lavorare con la squadra in attesa di un accordo. La situazione rimane in sospeso, con il club che valuta le opzioni e le condizioni per un eventuale arrivo del tecnico.

Le trattative tra il Barça e Raphinha proseguono con un certo entusiasmo, ma il club catalano si mostra cauto nell’aggiornare le condizioni economiche del giocatore. L’obiettivo è mantenere un equilibrio tra la volontà di rinnovare e la gestione responsabile del budget. Al contempo, il futuro di Martial si avvicina a una decisione, con il Málaga che sembra essere la scelta preferita del giocatore, anche se la situazione non è ancora chiusa. Il mercato del calcio continua a muoversi con decisioni importanti, e le trattative tra club e giocatori si svolgono in un contesto di attesa e di scelte strategiche. Per il Barça, il rinnovo di Raphinha rappresenta un passo importante per il futuro, mentre per il Málaga, il futuro di Martial potrebbe aprire nuove opportunità.