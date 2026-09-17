Fognini: Sinner e Alcaraz dominano, Zverev è solido ma non minaccia i due top

Il tennista italiano Fabio Fognini ha espresso la sua opinione sulle prestazioni di alcuni dei migliori giocatori del momento, sottolineando la superiorità di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz rispetto a tutti gli altri. Secondo Fognini, Alexander Zverev, pur essendo più solido adesso, non rappresenta una minaccia per i due top del circuito. L’analisi è arrivata durante una trasmissione su Sky Sport al termine degli US Open, dove il 39enne ligure ha ribadito la sua convinzione sulla distanza tra i due giovani campioni e la concorrenza.

Superiorità di Sinner e Alcaraz

Fognini ha sottolineato come Sinner e Alcaraz siano al momento i migliori del circuito, con un gap significativo rispetto agli altri tennisti. “Non vedo un giocatore che possa impensierire Sinner e Alcaraz”, ha detto il tennista, che ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo nel 2019. Secondo lui, i due giocatori dominano sia in campo che in termini di mentalità e risultati, anche se nonostante i loro successi, non si possono considerare invincibili.

Pubblicità

La distanza tra i top e i restanti tennisti è ancora troppo elevata.

Il commento di Fognini è stato accompagnato da un’analisi del momento attuale del tennis, con Zverev che ha vinto due titoli Major, ma non ha ancora raggiunto il livello di Sinner e Alcaraz. “Zverev adesso è più solido, Shelton gioca bene ed è un fenomeno anche lui, ha fatto una gran stagione e giocherà le Finals a Torino, ma quegli altri due secondo me giocano un altro tennis”, ha aggiunto Fognini, che ha sottolineato come i due giovani campioni siano in grado di dominare anche nei tornei più importanti.

La stagione 2026 e le ATP Finals

La stagione 2026 si sta chiudendo con un’attenzione particolare su Zverev, che ha vinto due titoli Major, ma non ha ancora raggiunto il livello di Sinner e Alcaraz. Il tennista italiano ha anche parlato del calendario dei tornei fino alle ATP Finals, che si terranno a Torino. “La lotta per il numero uno del mondo è in corso, ma Sinner e Alcaraz sono al momento i migliori”, ha concluso Fognini, che ha espresso la sua convinzione sulla superiorità dei due giocatori. Il commento di Fognini ha suscitato interesse nel mondo del tennis, con molti che hanno condiviso la sua opinione. Il tennista ha anche sottolineato come i due giovani campioni siano in grado di dominare anche nei tornei più importanti, nonostante i loro successi. “Sotto sono fortissimi, sopra sono fortissimi, ma c’è un gap a livello mentale, fisico e di risultati che è ancora troppo elevato tra Sinner, Alcaraz e tutti gli altri”, ha ribadito uno dei migliori tennisti italiani di tutti i tempi.