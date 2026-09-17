Germania si prepara per un possibile attacco russo

Alemania si prepara per un possibile attacco russo, con piani di contingenza e ristrutturazione di infrastrutture sanitarie. Il paese, colpito da attacchi ibridi russi, ha iniziato a sviluppare strategie per garantire la sicurezza dei militari e della popolazione in caso di un conflitto. Secondo Bloomberg, i test recenti di Mosca nei territori europei della NATO hanno spinto la Germania a rivedere i suoi piani di emergenza, con un focus particolare sui centri sanitari. Inoltre, il ministro della Difesa alemanno, Boris Pistorius, ha avvertito i suoi colleghi della NATO che la Russia potrebbe essere in grado di attaccare territori della NATO entro il 2029.

Strategia sanitaria per la NATO

A causa della sua posizione geografica al centro dell’Europa, la Germania potrebbe diventare un importante centro di trasferimento per i soldati delle altre nazioni, rendendola cruciale per i trattamenti medici. Secondo un rapporto della Bundeswehr, potrebbero arrivare a Berlino fino a 1.000 soldati feriti al giorno. Per gestire questa situazione, il paese sta riconsiderando l’uso di bunker della Guerra Fredda, come quelli a Ulm, che sono stati progettati per permettere ai medici di continuare a curare i feriti in caso di un attacco nucleare. Uno di questi bunker ha la capacità di ospitare fino a 2.000 persone per 90 giorni.

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Costi elevati e preparazione aziendale

La modernizzazione dei sistemi di ventilazione e di approvvigionamento elettrico richiederebbe investimenti di milioni di euro. Mentre il governo non ha ancora fornito direttive specifiche, alcune aziende hanno iniziato a fare i loro calcoli autonomi. Ad esempio, la società biotecnologica CSL ha stimato che il 20% dei suoi dipendenti in alcune aree potrebbe essere chiamato alle armi come riservisti o volontari. Annegret Wittich-Höffer, direttrice per la Germania, l’Austria e la Svizzia, ha anche segnalato che i camionisti, molti dei quali provengono dall’Europa orientale, potrebbero essere chiamati alle armi dai loro paesi d’origine, secondo Bloomerang.

La tensione tra Germania e Russia, aggravata dall’invasione dell’Ucraina, è ora più evidente che mai. Un uomo di fiducia di Putin ha lanciato una minaccia contro la Polonia, affermando che “scomparirebbe in due o tre giorni”. Questo scenario ha reso necessario un piano di emergenza, con il ministro Pistorius che ha inviato un messaggio di allerta ai suoi colleghi della NATO. La Germania, pur essendo un bersaglio privilegiato degli attacchi ibridi russi, sta cercando di rafforzare la sua difesa e la sua capacità di risposta in caso di un conflitto.

La situazione è ulteriormente complessa dal fatto che, a causa della mancanza di direttive governative, alcune aziende hanno iniziato a prendere iniziative autonomi. Questo ha portato a una maggiore preparazione, ma anche a una maggiore incertezza. La Germania, con i suoi bunker e i suoi piani di emergenza, sta cercando di garantire la sua sicurezza e quella dei suoi alleati, anche se il costo economico e l’impatto sociale sono significativi.

La Germania sta riconsiderando l’uso di bunker della Guerra Fredda per il soccorso militare in caso di un attacco. Questi spazi, progettati per ospitare fino a 2.000 persone per 90 giorni, potrebbero diventare un punto strategico per la NATO. La situazione di tensione con la Russia, aggravata dall’invasione dell’Ucraina, ha reso necessario un piano di emergenza, con il ministro Pistorius che ha avvertito i suoi colleghi della NATO del rischio di un attacco entro il 2029.