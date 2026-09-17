Rufián attacca Puigdemont: “Merecéis el más absoluto ostracismo”

Il portavoz del gruppo ERC in Congresso, Gabriel Rufián, ha attaccato pubblicamente l’ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont, definendolo come “una figura che merita il più assoluto ostracismo”. La polemica nasce da una discussione su una legge relativa ai lobbie, che ha visto il Congresso di tutti i partiti votare contro, con 179 voti contrari, 155 a favore e 12 astenuti. Rufián ha risposto direttamente a Puigdemont, accusandolo di aver sostenuto in passato i partiti di destra, come PP e Vox, a scapito degli interessi del popolo catalano.

La legge dei lobbie e le posizioni dei partiti

La legge in discussione mira a regolamentare l’influenza dei gruppi di interesse, ma ha suscitato forti opposizioni. Junts, il partito di Puigdemont, ha votato contro, con un motivo specifico: la legge, secondo Miriam Nogueras, “ahoga a pequeñas asociaciones y entidades catalanas poniéndolas en el mismo saco que a las grandes empresas del IBEX”. Inoltre, i fondi europei di 1.500 milioni di euro che non sono stati utilizzati si uniscono a quelli persi da altri partiti. Aina Vidal, portavoce di Junts, aveva già espresso un voto telematico contrario.

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La reazione di Rufián e la tensione tra i partiti

Rufián ha replicato a Puigdemont, sottolineando che il suo partito ha sostenuto in passato i partiti di destra, come PP e Vox, a scapito degli interessi del popolo catalano. “Votasteis con el PP y VOX de forma reiterada contra el pueblo de Cataluña y a favor de los intereses de la patronal y del lobby inmobiliario”, ha scritto, aggiungendo che “no es relato, es la verdad”. La tensione tra i partiti è un fenomeno ricorrente, con un dibattito acceso su come gestire l’influenza dei lobbie.

La legge non è riuscita a passare, con un chiaro risultato di voto contrario. I partiti che hanno votato contro sono PP, Vox, Junts e UPN, mentre PNV e Podemos si sono astenuti. La discussione ha acceso un dibattito su come equilibrare i diritti delle piccole associazioni con quelli delle grandi aziende. La posizione di Rufián, forte e diretta, ha rafforzato la sua immagine come portavoz di ERC, ma ha anche alimentato le tensioni tra i partiti.

La situazione rimane complessa, con un dibattito che non si ferma. La legge dei lobbie non è passata, ma la discussione continua, con un’attenzione particolare alle conseguenze per le piccole associazioni e alle implicazioni per i fondi europei. La posizione di Rufián e Puigdemont rappresenta un momento di forte polarizzazione, con un’attenzione crescente su come gestire i rapporti tra partiti e interessi economici. La tensione tra i partiti si fa sempre più evidente, con un dibattito acceso su come gestire l’influenza dei lobbie. La legge non è riuscita a passare, ma la discussione continua, con un’attenzione particolare alle conseguenze per le piccole associazioni e alle implicazioni per i fondi europei. La posizione di Rufián e Puigdemont rappresenta un momento di forte polarizzazione, con un’attenzione crescente su come gestire i rapporti tra partiti e interessi economici.