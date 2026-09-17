Roberto Gómez: “Camello deve giocare in nazionale”

Roberto Gómez, collaboratore di La Tribu, ha espresso il suo sostegno per la convocazione di Sergio Camello in nazionale spagnola, sottolineando come il giocatore meriti un posto nella prossima lista. L’esperto ha ribadito la sua posizione in più occasioni, affermando che “Camello tiene que ir a la selección”. L’opinione di Gómez è arrivata durante un dibattito su Radio MARCA, in cui ha anche richiesto il ritorno di Fermín, un altro nome che ha suscitato interesse. Gómez ha espresso la sua convinzione in modo chiaro e diretto, senza esitazioni.

La difesa e le alternative

Accanto al sostegno per Camello, Gómez ha anche analizzato la situazione della difesa spagnola, in particolare a causa delle problematiche di Joan García. Ha suggerito due alternative: Remiro, che fa parte del gruppo di lavoro, e Leo Román, considerato un portiere promettente tra i giovani. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di trovare un sostituto per Marcos Llorente, che ha lasciato la squadra, e ha proposto di cercare un laterale o un mediano polifunzionale.

Pubblicità

La scelta di Camello è chiara e convinta

Gómez ha ribadito la sua posizione in favore di Camello fin dal primo giorno, affermando che il giocatore “tiene que ir a la selección”. Questo sostegno si basa su una valutazione della carriera di Camello e del suo rapporto con i tecnici della Federazione. Gómez ha anche menzionato la sua collaborazione con Santi Denia, il selezionatore, e ha sottolineato come Camello sia un giocatore che piace al tecnico.

Un appoggio che non è nuovo

La posizione di Gómez in favore di Camello non è una novità. L’esperto ha ribadito la sua convinzione fin dal primo giorno, affermando che il giocatore “tiene que ir a la selección”. Questo sostegno si basa su una valutazione della carriera di Camello e del suo rapporto con i tecnici della Federazione. Gómez ha anche menzionato la sua collaborazione con Santi Denia, il selezionatore, e ha sottolineato come Camello sia un giocatore che piace al tecnico.

Nonostante le sue opinioni, Gómez ha anche espresso un’apertura verso altri giocatori, come Carlos Espí, che ha recentemente segnato un gol contro l’Elche. Tuttavia, ha chiarito che Camello è il nome che preferisce. Inoltre, ha parlato del prossimo incontro contro l’Inghilterra a Londra, considerandolo un “partidazo” che potrebbe influenzare la scelta della squadra. La discussione su Radio MARCA ha visto Gómez spaziare tra diversi temi, ma il sostegno per Camello è stato il filo conduttore. L’esperto ha espresso una posizione chiara e convinta, senza esitazioni, e ha anche valutato altre opzioni per la difesa. Questo dibattito ha rivelato una profonda conoscenza del calcio e una capacità di analisi, che ha reso la sua opinione rilevante per il dibattito su Radio MARCA.

Con la prossima lista in arrivo, Gómez ha sottolineato l’importanza di prendere decisioni ponderate, basate su dati e esperienze. La sua voce è stata una delle più attive nel dibattito, e il sostegno per Camello è stato un punto chiave. Questo tipo di analisi contribuisce a una discussione costruttiva e informata, che è essenziale per il calcio spagnolo. La sua voce è un contributo significativo al dibattito

Gómez ha dimostrato una profonda conoscenza del calcio e una capacità di analisi, che ha reso la sua opinione rilevante per il dibattito su Radio MARCA. La sua posizione in favore di Camello è stata chiara e convinta, e ha contribuito a una discussione costruttiva e informata.