Rosalía vince sette nomination ai Latin Grammy con ‘LUX’

Rosalía si conferma una delle artiste più importanti del panorama musicale internazionale, grazie alle sette nomination ottenute ai Latin Grammy 2026. L’artista spagnola, conosciuta per il suo stile unico e la sua capacità di mescolare generi diversi, ha vinto un posto tra i protagonisti della 27ª edizione dei premi, grazie al suo album ‘LUX’. La sua partecipazione al festival dei premi più prestigiosi del mondo latino ha suscitato grande attenzione, soprattutto per la sua presenza in tre delle categorie principali: Album del Anno, Grabación del Anno e Canción del Anno.

Sette nomination per ‘LUX’

Le sette nomination di Rosalía sono state annunciate attraverso un post su Instagram, dove l’artista ha condiviso la sua soddisfazione per il riconoscimento ricevuto. Tra le categorie in cui il suo lavoro è stato considerato, spicca la categoria di Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum, in cui si contendono i professionisti coinvolti nella produzione del disco. Tra i nomi in gara, si trovano artisti di alto livello come Karol G, Jorge Drexler, CA7RIEL & Paco Amoroso, Silvana Estrada e Mon Laferte. La sua partecipazione al Latin Grammy 2026 rappresenta un ulteriore traguardo nella carriera di Rosalía, che ha sempre saputo distinguersi per la sua originalità e la sua capacità di innovare nel panorama musicale. La sua collaborazione con artisti di alto livello e la sua attenzione alla qualità del prodotto hanno portato a risultati significativi, come le sette nomination ottenute.

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Un record di partecipazione

Rosalía non è l’unica artista a ottenere molte nomination, ma il suo numero di candidature la colloca tra i protagonisti della 27ª edizione dei Latin Grammy. Il suo album ‘LUX’ ha ottenuto quattro nomination, mentre le altre tre sono legate a singoli e video musicali. Tra i brani in gara, ‘La Perla’, una collaborazione con Yahritza y Su Esencia, ha vinto una nomination per Mejor Canción Pop. Inoltre, ‘Memória’, un brano in portoghese con la cantante Carminho, ha ottenuto una nomination per Mejor Canción en Lengua Portuguesa.

La sua partecipazione al Latin Grammy 2026 rappresenta un ulteriore traguardo nella carriera di Rosalía, che ha sempre saputo distinguersi per la sua originalità e la sua capacità di innovare nel panorama musicale. La sua collaborazione con artisti di alto livello e la sua attenzione alla qualità del prodotto hanno portato a risultati significativi, come le sette nomination ottenute.

Le sette nomination di Rosalía sono un record per la sua carriera. La sua partecipazione al festival dei premi più prestigiosi del mondo latino ha suscitato grande attenzione, soprattutto per la sua capacità di rappresentare un’arte diversa e innovativa. Il suo album ‘LUX’ è tra i più ambiziosi della sua carriera. La sua partecipazione al Latin Grammy 2026 rappresenta un ulteriore traguardo nella carriera di Rosalía, che ha sempre saputo distinguersi per la sua originalità e la sua capacità di innovare nel panorama musicale.

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

Mejor Canción Pop

Mejor Álbum de Música Alternativa

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Mejor Vídeo Musical Versión Corta