LeBron James e i contratti paralleli: “Ha venduto l’anima per 15 milioni quando già ne ha 1.000”

LeBron James ha ridotto il salario in NBA per accettare un accordo con Polymarket, ma il suo patrimonio è già superiore a 1.400 milioni di dollari.

LeBron James, uno dei più grandi giocatori della storia della NBA, ha ridotto il salario in modo senza precedenti per accettare un accordo con Polymarket, una casa di scommesse. Il calciatore, che ha firmato un contratto di 15 milioni di dollari come ambasciatore, ha visto il suo stipendio ridotto del 92% rispetto alla sua ultima stagione con i Lakers. La decisione ha suscitato polemiche, con alcuni tifosi che hanno commentato: “Ha venduto l’anima per 15 milioni quando già ne ha 1.000”.

Un patrimonio stimato a 1.400 milioni di dollari

Secondo Forbes, il patrimonio netto di LeBron James è stimato a 1.400 milioni di dollari, grazie a contratti di sponsorizzazione e investimenti in aziende come Apple, Blaze Pizza e Nike. Il calciatore ha anche un contratto vitale con Nike che gli garantisce 40 milioni di dollari all’anno. Nonostante la riduzione del salario, il suo reddito complessivo è in crescita grazie a questi accordi paralleli.

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Le polemiche sui contratti paralleli

Le polemiche sono aumentate anche a causa della collaborazione di LeBron con Polymarket, una casa di scommesse. Mentre la NBA non ha norme specifiche che vietino ai giocatori di promuovere mercati di scommesse, alcuni analisti hanno sollevato dubbi. Brett Siegel, in un’intervista a ClutchPoints, ha spiegato che i contratti paralleli potrebbero permettere ai giocatori di accettare stipendi inferiori, sapendo che i loro guadagni da sponsorizzazioni compenseranno la differenza. Questo potrebbe, in teoria, permettere di eludere i limiti salariali.

Nonostante le critiche, non ci sono indizi che il contratto di LeBron con Polymarket sia legato al suo trasferimento ai Sixers. Il giocatore ha comunicato al team che avrebbe firmato un contratto di 2 anni e 8 milioni di dollari, riducendo il suo stipendio per accettare i benefici di un accordo parallelo. La sua decisione ha suscitato reazioni su social media, con alcuni tifosi che hanno espresso preoccupazione per l’impatto su altri giocatori.

Un caso simile con Sydney Sweeney

Le polemiche su LeBron James sono in parte legate a quelle che riguardano Sydney Sweeney, un’attrice accusata di hipersexualizzare l’immagine delle donne e delle sportive per la sua collaborazione con una casa di scommesse. Anche se i due casi sono diversi, entrambi hanno suscitato dibattiti su come i personaggi pubblici gestiscano i loro accordi commerciali. Mentre Sweeney è stata criticata per la sua immagine, LeBron è stato accusato di privilegiare i suoi interessi economici rispetto al ruolo di modello per i giovani. Nonostante le critiche, LeBron James continua a essere uno dei giocatori più influenti del mondo del basket. La sua decisione di ridurre il salario per accettare un accordo con Polymarket riflette una strategia finanziaria ben calcolata, che potrebbe influenzare il futuro dei contratti nella NBA. La questione rimane dibattuta, ma per ora non ci sono segnali di una regolamentazione immediata da parte della lega.