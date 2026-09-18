Cole e Greyserman in testa al Biltmore Championship dopo il primo round

Eric Cole e Max Greyserman si sono imposti al comando del Biltmore Championship dopo il primo round, chiudendo con un punteggio di -7 (64 colpi) sul percorso par 71 del The Clift at Walnut Cove di Asheville, in Carolina del Nord. I due golfisti statunitensi guidano la classifica con un margine di lunghezza sul gruppo degli inseguitori. Il torneo, che vede un montepremi di 5 milioni di dollari, rappresenta un ritorno del golf nella zona delle Blue Ridge Mountains dopo 80 anni dall’ultima apparizione.

Una classifica corta e competitiva

Dopo le prime 18 buche, ben 89 partecipanti hanno chiuso il round d’esordio con punteggi al disotto del par, creando una classifica estremamente ravvicinata. In seconda posizione si trovano un nutrito drappello di giocatori con un punteggio di -6, tra cui il canadese Mackenzie Hughes e gli statunitensi Chris Kirk, Peter Malnati, Ben Kohles, Jackson Suber e Neal Shipley. La lotta per la vittoria si sta rivelando molto serrata, con la possibilità che diversi atleti in zona cut possano migliorare le loro posizioni nella seconda tornata. Il danese Rasmus Hojgaard ha registrato un punteggio di +7 nel primo round, un risultato disastroso che lo ha spinto a decidere di abbandonare l’evento. Il giocatore, che si divide con successo tra DPWT e PGA Tour, ha preferito prioritariamente il suo impegno in Europa, dove si prepara al ritorno dopo un periodo di gare in America.

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La top ten e le prospettive della seconda tornata

Al contrario, la top ten si è arricchita con l’irlandese Seamus Power, lo svedese Pontus Nyholm, l’australiano Cameron Davis e gli statunitensi Jacob Bridgeman, Pierceson Coody, Harry Higgs, Gordon Sargent ed Austin Smotherman, tutti con un punteggio di -5. La seconda tornata potrebbe rivelarsi decisiva per chi si trova in posizione di vantaggio, con la possibilità di salire nelle zone alte della classifica. Il trionfatore del Biltmore Championship acquisirà il diritto di partecipare ai prossimi eventi del PGA Tour, tra cui Players e PGA Championship 2027. Inoltre, nel prossimo fine settimana si disputerà la Presidents Cup, evento a squadre che vedrà il Team USA affrontare il resto del mondo, escluso l’Europa. Gli americani, con un punteggio di -7, si presentano in vantaggio rispetto ai loro avversari.

Eric Cole e Max Greyserman in testa al Biltmore Championship

Rasmus Hojgaard abbandona l’evento per concentrarsi in Europa

89 giocatori al di sotto del par dopo il primo round

La competizione si annuncia intensa e piena di potenziale, con la possibilità che diversi atleti possano migliorare le loro posizioni nella seconda tornata. Il Biltmore Championship, con il suo montepremi di 5 milioni di dollari, rappresenta un’occasione importante per i partecipanti, che si preparano a un fine settimana di gara che potrebbe cambiare le carte in tavola.