Dove vedere la Coppa Davis 2026: orari, squadre e streaming dal 18 al 20 settembre

La Coppa Davis 2026 si svolgerà dal 18 al 20 settembre

La Coppa Davis 2026 si terrà dal 18 al 20 settembre, con sette sfide che si svolgeranno in diversi luoghi e orari. L’evento è un’importante competizione di tennis maschile, con squadre internazionali che si affronteranno in una serie di incontri che determineranno la qualificazione alle Finals di Bologna. L’Italia, campione in carica e Paese ospitante, è già ammessa alle Finali senza dover passare per i turni preliminari. Tra le squadre in campo, spicca il confronto tra Cechia e USA, con Ben Shelton come punto di riferimento per gli Stati Uniti, e la sfida tra Germania e Croazia, con Alexander Zverev in campo per la squadra tedesca. Inoltre, il tie tra Cile e Spagna si terrà a Santiago, con Alejandro Tabilo e Cristian Garin come giocatori principali per il Cile, mentre la Spagna si affida a Rafael Jodar e Daniel Merida.

Le partite si svolgeranno in diversi orari e luoghi, con un format che prevede quattro singolari e un doppio. Il programma include anche il match tra Corea del Sud e India, Austria vs Belgio, Canada vs Francia, Gran Bretagna vs Ecuador e altre sfide che vedranno impegnati giocatori di alto livello. L’evento è un’occasione per seguire le prestazioni di alcuni dei migliori tennisti del momento, con un calendario che si estende dal venerdì 18 al domenica 20 settembre.

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Streaming e diretta tv

Tutte le partite saranno visibili in diretta tv su SuperTennis e in streaming su supertennis.tv e SuperTenniX. Questi canali offrono la possibilità di seguire le sfide in tempo reale, con un’ampia copertura delle partite e dei momenti più importanti. Gli appassionati di tennis potranno seguire l’evento in modo comodo e accessibile, grazie a una combinazione di trasmissioni televisive e piattaforme digitali. Il formato del programma prevede anche la trasmissione di doppio e singolari, con orari diversi per ogni incontro.

Il programma completo include sette sfide, con orari che variano tra venerdì, sabato e domenica. Tra i momenti più attesi, si segnala il confronto tra Cile e Spagna, che si terrà sulla terra rossa sudamericana all’aperto di Santiago. La squadra cilese si affida a Alejandro Tabilo e Cristian Garin, mentre la Spagna si presenta con Rafael Jodar e Daniel Merida. Inoltre, la Germania e la Croazia si affronteranno sul cemento indoor di Halle, con Alexander Zverev come punto di riferimento per la squadra tedesca.

La Coppa Davis 2026 rappresenta un momento di grande interesse per i tifosi del tennis, con la partecipazione di giocatori di alto livello e squadre di alto calibro. Tra i nomi più attesi, si segnala l’impegno di Alexander Zverev e Ben Shelton, che si affronteranno in due partite importanti per la qualificazione alle Finali di Bologna. L’evento è anche l’occasione per seguire le prestazioni di giocatori come Rafael Jodar e Daniel Merida, che rappresentano la Spagna in un contesto internazionale. La trasmissione in diretta tv e streaming permette a tutti i tifosi di seguire l’evento in modo semplice e accessibile, con un’ampia copertura delle partite e dei momenti più importanti.