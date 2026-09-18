Il Real Madrid inizia il nuovo progetto a Dubai con la SuperCup Euroliga

Il Real Madrid ha ufficialmente iniziato il suo nuovo progetto in Abu Dabi, dove si disputerà la SuperCup Euroliga, il primo torneo della stagione. L’evento, che si svolgerà nel formato di una Final Four, vedrà confrontarsi quattro tra i migliori club della competizione: il vigente campione Olympiacos, il finalista Real Madrid, il campione del anno precedente Fenerbahce e l’ospite Dubai Basketball. Il club madrileño, guidato da Pedro Martínez, affronta la sfida con un gruppo di sette nuovi giocatori, tra cui il recente arrivo Nick Smith Jr., che ha già mostrato alcune tracce di adattamento durante la stagione. La squadra, che si è qualificata per la prima volta nella storia a questa competizione, dovrà affrontare il Dubai Basketball nella prima semifinale, fissata per venerdì alle 16.00.

Un’esperienza di confronto e preparazione

La SuperCup Euroliga rappresenta per il Real Madrid un’occasione unica per testare la sua nuova formazione e valutare l’efficacia della pretemporada. Il club, che ha subito una profonda ristrutturazione della rosa, si appresta a misurarsi con squadre di alto livello, tra cui il campione Olympiacos e il Fenerbahce, entrambi in forma eccellente. La partita contro il Dubai Basketball, che ha già vinto due match nella fase preliminare, sarà un primo test cruciale per il tecnico catalano. La squadra, che ha già vinto due partite contro il Río Breogán e il Baskonia, si prepara a un’altra sfida in un contesto geopolitico complesso, ma con la certezza di giocare a una distanza di circa un’ora e mezza da Dubái.

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Un’altra sfida per il futuro

Il Real Madrid, che ha già iniziato a costruire una squadra diversa e più competitiva, si appresta a un’altra prova importante. La SuperCup, che si svolgerà a Abu Dabi, è vista come un’opportunità per testare le nuove strategie e il livello di coesione della squadra. Il tecnico Pedro Martínez, che ha espresso ottimismo sulle possibilità del club, spera che i nuovi giocatori possano integrarsi rapidamente e dare un contributo significativo. La squadra, che ha già vinto due partite nella fase preliminare, si prepara a un’altra sfida in un contesto di alta tensione, ma con la convinzione di poter competere con i migliori della competizione.

La competizione, che si svolgerà con un formato simile a una Final Four, prevede due semifinali, una alle 16.00 e l’altra alle 19.00, seguite da due partite per il terzo posto e la finale. Il Real Madrid, che ha già iniziato a costruire una squadra diversa e più competitiva, si appresta a un’altra prova importante. La squadra, che ha già vinto due partite nella fase preliminare, si prepara a un’altra sfida in un contesto di alta tensione, ma con la convinzione di poter competere con i migliori della competizione.

Il Real Madrid, con la sua nuova formazione, affronta la SuperCup Euroliga con l’obiettivo di testare la sua preparazione e di valutare il livello di coesione della squadra. La partita contro il Dubai Basketball, che ha già vinto due match nella fase preliminare, sarà un primo test cruciale per il tecnico Pedro Martínez. La squadra, che ha già vinto due partite contro il Río Breogán e il Baskonia, si prepara a un’altra sfida in un contesto geopolitico complesso, ma con la certezza di giocare a una distanza di circa un’ora e mezza da Dubái.

La SuperCup Euroliga, che si svolgerà a Abu Dabi, rappresenta per il Real Madrid un’occasione unica per testare la sua nuova formazione e valutare l’efficacia della pretemporada. Il club, che ha subito una profonda ristrutturazione della rosa, si appresta a misurarsi con squadre di alto livello, tra cui il campione Olympiacos e il Fenerbahce, entrambi in forma eccellente. La partita contro il Dubai Basketball, che ha già vinto due match nella fase preliminare, sarà un primo test cruciale per il tecnico catalano.