David Sánchez, giornalista esperto e noto per le sue opinioni sul calcio, ha espresso un giudizio chiaro e diretto sulle prestazioni di Lionel Messi rispetto a altri grandi giocatori come Kylian Mbappé, Harry Kane e Lamine Yamal. Secondo Sánchez, Messi ha dimostrato un livello superiore in campo, nonostante non abbia segnato tantogli gol come i suoi concorrenti. L’analisi si colloca nel contesto della competizione per il Balón de Oro, un premio che ha visto un dibattito acceso tra i migliori giocatori del mondo.

Un livello di gioco superiore

Secondo le dichiarazioni di David Sánchez, Messi ha dimostrato un livello di gioco superiore rispetto a Mbappé, Kane e Yamal, nonostante la sua squadra, l’Inter di Miami, abbia vinto un altro titolo. Sánchez ha sottolineato che, nonostante non abbia segnato tantogli gol come Mbappé, il livello di gioco del campione argentino è stato di alto livello. “Con 39 anni di età, fu il miglior giocatore del Mondiale. Non marcò tantogli gol come Kylian Mbappé, ma giocò molto meglio che lui, che Kane o che Lamine Yamal”, ha detto Sánchez.

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Un palmarés senza eguali

Il giornalista ha anche sottolineato il palmarés di Messi, che include un numero record di titoli vinti. “Otro título, hace 24 horas, levantó Leo Messi con su equipo, el Inter de Miami. Un palmarés espectacular. No hay jugador en el mundo que haya ganado más títulos que el delantero argentino”, ha affermato Sánchez. Questo record di titoli ha reso Messi uno dei principali candidati al Balón de Oro, un premio che ha visto un dibattito acceso tra i migliori giocatori del mondo.

Al contempo, altri giocatori come Fabián Ruiz e Kylian Mbappé hanno anche fatto registrare prestazioni eccezionali. Fabián Ruiz, centrocampista del PSG, ha vinto tanti titoli e ha dimostrato un livello di gioco eccezionale. Tuttavia, Sánchez ha sottolineato che il palmarés di Messi lo rende un candidato forte per il premio. “Es para mí un firme candidato a levantar un nuevo Balón de Oro, por lo que viene haciendo en las últimas temporadas”, ha detto il giornalista.

Dani Ceballos, ex giocatore del Real Madrid, ha espresso un’opinione simile, sostenendo la candidatura di Fabián Ruiz. “Fabián a nivel colectivo ha ganado prácticamente todo, y si no lo gana Fabián que lo gane Kylian Mbappé”, ha detto Ceballos. Tuttavia, Sánchez ha preferito concentrarsi su Messi, sottolineando il suo livello di gioco e il suo palmarés. La discussione sul Balón de Oro ha visto anche l’intervento di Dani Ceballos, che ha sostenuto la candidatura di Fabián Ruiz, sottolineando il suo palmarés e il suo livello di gioco. Ceballos ha anche sottolineato la sua relazione con Fabián e con Mbappé, che ha contribuito a formare un’opinione personale su chi potrebbe vincere il premio. Tuttavia, Sánchez ha preferito concentrarsi su Messi, sottolineando il suo livello di gioco e il suo palmarés.