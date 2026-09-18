Filippo Ganna sfida Remco Evenepoel nella cronometro ai Mondiali 2026

Filippo Ganna torna a caccia del titolo mondiale nella cronometro, ma la sua strada è segnata da una sfida impossibile: affrontare Remco Evenepoel, il dominatore assoluto della specialità. I Mondiali 2026 si terranno in Canada, dove la prova misurerà 39,2 chilometri con un dislivello complessivo di 220 metri. La partenza avverrà in Avenue du Parc e l’arrivo al Parc Jeanne-Mance. La caratteristica più particolare del percorso si trova proprio nel finale, dove la pendenza raggiungerà il 6% negli ultimi 400 metri.

Un tracciato che mette alla prova la resistenza

La prima parte del percorso è favorevole agli specialisti, con una lunga parte pianeggiante adatta a mantenere una velocità elevata. Tuttavia, il tratto finale richiederà una grande concentrazione e una gestione precisa dell’energia. Ganna, pur essendo stato in grado di battere Evenepoel nel Tour de France, dovrà affrontare un tracciato che combina la velocità della cronometro con una conclusione selettiva. La prova misurerà 39,2 chilometri, con un dislivello complessivo di 220 metri.

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La supremazia di Evenepoel e la sfida di Ganna

Remco Evenepoel, campione olimpico e europeo in carica, punta al quarto titolo mondiale consecutivo nella specialità. Il belga ha costruito una vera e propria supremazia nella cronometro, vincendo ogni competizione di rilievo. Ganna, invece, è stato più volte il principale antagonista di Evenepoel sul palcoscenico internazionale. La sfida tra i due è diventata un punto fermo del ciclismo moderno, con Ganna che cerca di sovvertire i rapporti di forza in Canada. Il tracciato di Montreal offre a Ganna un’opportunità: la parte iniziale permette di sfruttare la sua capacità di esprimere watt e mantenere una posizione aerodinamica. Tuttavia, dovrà conservare energie per l’ultima rampa, un elemento che potrebbe fare la differenza. Il segnale positivo arriva dal Tour de France, dove Ganna ha dimostrato di essere in grado di competere con i migliori, come Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, su un tratto in salita a Barcellona. La competizione sarà estremamente serrata, con un percorso che mette alla prova sia la resistenza che la capacità di gestire l’energia. Ganna, pur non essendo mai riuscito a battere Evenepoel in una cronometro, ha dimostrato di essere in grado di sfidarlo in ogni contesto. La sfida ai Mondiali 2026 sarà un altro test cruciale per il piemontese, che cercherà di aggiungere un altro titolo al suo palmares.

La prova misurerà 39,2 chilometri con un dislivello complessivo di 220 metri.

Il tracciato si conclude con una salita del 6% negli ultimi 400 metri.

Ganna ha dimostrato di poter competere con i migliori nel Tour de France.

La sfida tra Ganna e Evenepoel è un’altra pagina della loro storia, un confronto che ha reso il ciclismo strada più acceso e competitivo. Il pubblico attende con ansia la prova di Montreal, dove il destino di un titolo mondiale potrebbe essere deciso da un solo centesimo di secondo.