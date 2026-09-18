Getafe critica arbitraggi ma non entra in polemica

Il Getafe ha espresso una certa delusione per alcune decisioni arbitrali durante la partita contro il Real Betis, ma i giocatori e l’allenatore José Bordalás hanno evitato di entrare in polemica. La squadra, che ha subìto una sconfitta, ha riconosciuto la qualità del gioco svolto, pur rimanendo insoddisfatta per alcune situazioni non risolte in campo. L’atmosfera è stata tesa, ma i protagonisti hanno preferito non alimentare discussioni, mantenendo un atteggiamento di serietà e professionalità.

Decisioni arbitrali oggetto di critica

Due episodi, in particolare, hanno suscitato commenti da parte dei giocatori e dell’allenatore. La prima azione riguardava un’entrata di Firpo, che non è stata sanzionata nonostante fosse stata valutata dal VAR. L’azione è stata descritta come “molto chiara” e simile a quelle già contestate in precedenza. L’altro momento è stato il gol del Real Betis, che è stato analizzato attraverso il sistema di video-assistenza, ma l’arbitro non ha richiesto un controllo. José Bordalás ha espresso la sua opinione, senza però entrare in polemica.

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Un atteggiamento di tranquillità

Nonostante le critiche, l’allenatore del Getafe ha preferito non commentare direttamente le decisioni arbitrali, mantenendo un atteggiamento di tranquillità. “Non dico niente più, sembra che mi lamento di tutto e non è così”, ha affermato Bordalás, cercando di evitare di alimentare discussioni. Djené, il capitano, ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul lavoro e sulle prossime partite, riconoscendo che la squadra ha migliorato rispetto alla settimana precedente. La squadra, che ha perso Mario Martín per l’infortunio, si prepara al prossimo match contro il Málaga, con l’obiettivo di riuscire a raccogliere punti e migliorare la posizione in classifica. L’attuale situazione di arbitraggi continua a essere un tema di dibattito, ma il Getafe sembra voler mantenere la sua linea di comportamento, evitando di entrare in polemica e concentrando l’attenzione sulle prestazioni in campo. La partita ha visto anche un momento di tensione legato a Isco, che ha potuto influenzare la visibilità del portiere Soria. L’allenatore ha riconosciuto l’azione, ma ha preferito non approfondire. Il Getafe, pur rimanendo deluso, ha mantenuto una posizione di equilibrio, cercando di non permettere che le decisioni arbitrali diventino un tema di discussione costante.

Due episodi controversi durante la partita

Reazioni di giocatori e allenatore

Decisioni non commentate direttamente

Il Getafe, pur rimanendo insoddisfatto per alcune decisioni, ha preferito non entrare in polemica, mantenendo un atteggiamento di serietà e professionalità. L’obiettivo è concentrarsi sul lavoro e sulle prossime partite, cercando di migliorare la posizione in classifica e di risolvere le critiche interne. La squadra, con un atteggiamento di tranquillità, si prepara al prossimo match, cercando di mantenere la sua coesione e la sua determinazione.