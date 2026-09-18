Paula Badosa vince in rimonta e raggiunge i quarti a Sao Paulo

Paula Badosa ha vinto in rimonta contro Jasmin Ortenzi e ha raggiunto i quarti di finale del Sao Paulo Open, un torneo del WTA 250. La tennista spagnola, che aveva dominato il primo set per 4-1, ha visto il vantaggio scomparire dopo un’esplosione di energia dell’argentina, che ha portato a cinque giochi consecutivi. Nonostante ciò, Badosa ha saputo rimanere calma e riprendere il controllo del match, vincendolo 6-2 e 6-2 nel terzo set. La vittoria le permette di proseguire il suo cammino nel torneo brasiliano, dove si affronterà la numero 116 del mondo, Mary Stoiana, per un posto in semifinale.

Una rimonta che ha visto la forza di Badosa

La vittoria di Badosa contro Ortenzi è stata una prova di resilienza e concentrazione. Dopo aver perso il primo set, la spagnola ha mostrato una grande capacità di adattamento, soprattutto nel terzo set, dove ha ceduto solo un punto con il primo servizio. La sua capacità di rimanere calma e reagire al momento giusto ha permesso di chiudere il match con un’altra vittoria in rimonta. Questo risultato conferma la sua determinazione e la sua capacità di affrontare le sfide del circuito WTA.

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Un percorso in crescita per Badosa nel WTA 250

Il Sao Paulo Open rappresenta un ulteriore passo avanti nella carriera di Badosa, che continua a dimostrare una consistenza e una maturità crescenti. Dopo aver battuto la locale Leme Da Silva per 6-2 e 6-1, la tennista spagnola ha affrontato un’altra sfida, questa volta contro la serba Teodora Kostovic, classificata 186° nel ranking. La vittoria di Badosa contro Ortenzi ha messo in luce la sua capacità di gestire le pressioni e di mantenere un livello elevato di gioco, anche in situazioni difficili.

Accanto a Badosa, Kaitlin Quevedo, formata negli Stati Uniti, continua il suo percorso nel torneo, affrontando una serie di avversarie di alto livello. Il Sao Paulo Open, con il suo mix di giocatrici di diverse nazionalità e classifiche, rappresenta un ambiente competitivo e stimolante per tutti i partecipanti. La spagnola, con la sua determinazione e la sua capacità di rimonta, si conferma come una delle favorite per raggiungere le semifinali del torneo brasiliano. Con la vittoria contro Ortenzi, Badosa si appresta a affrontare Mary Stoiana, una giocatrice di alto livello, per un posto in semifinale. Il suo percorso nel WTA 250 di Sao Paulo dimostra una crescita costante e una capacità di adattarsi a diversi contesti. La sua performance ha suscitato interesse nel pubblico locale e ha rafforzato la sua posizione come una tennista in costante ascesa nel circuito internazionale.

Paula Badosa vince in rimonta contro Ortenzi

La spagnola raggiunge i quarti di finale del Sao Paulo Open

Badosa affronterà Mary Stoiana in semifinale

Il Sao Paulo Open, con il suo mix di giocatrici di alto livello, rappresenta un’occasione importante per Badosa per consolidare la sua posizione nel circuito WTA. La sua capacità di rimonta e la sua concentrazione sono state chiaramente visibili nel match contro Ortenzi, un risultato che conferma la sua forza e la sua determinazione. Con la vittoria in quarti, Badosa si prepara a un’altra sfida, questa volta contro una giocatrice di alto livello, e si appresta a proseguire il suo cammino nel torneo brasiliano.