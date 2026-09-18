Michael Sweetney, ex stella universitaria, muore a 43 anni dopo anni di lotta con la depressione e il sovrappeso

Michael Sweetney, ex giocatore universitario e professionista della NBA, è morto a 43 anni dopo una lunga battaglia con la depressione e il sovrappeso. L’ala-pívot, noto per le sue doti in campo e per la sua carriera in squadre come i Knicks e i Bulls, ha lasciato il mondo a causa di problemi di salute mentale e di condizioni fisiche che lo hanno accompagnato durante la sua vita. La notizia è stata annunciata da sua moglie, India, attraverso un post su una piattaforma sociale. La causa della morte non è ancora stata resa nota.

Una carriera promettente interrotta

Michael Sweetney era considerato una stella universitaria, con numeri eccezionali durante la sua ultima stagione all’Università di Georgetown. In una stagione, ha segnato 22,8 punti e recuperato 10,4 rimbalzi per partita, ottenendo così una posizione tra i candidati al premio Naismith al Miglior Giocatore Universitario. Fu selezionato dai Knicks al nono posto nel draft del 2003. Tuttavia, la sua carriera nella NBA non ha mai raggiunto le aspettative iniziali, a causa di problemi di salute mentale e di una profonda depressione.

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La morte del padre lo ha colpito duramente, portandolo a un calo emotivo che ha influenzato la sua vita professionale. Dopo la sua selezione, Sweetney ha giocato due stagioni con i Knicks, poi è stato scambiato ai Bulls insieme a giocatori come Eddy Curry e Tim Thomas. Tra le sue 233 partite nella NBA, ha segnato 6,5 punti e recuperato 4,5 rimbalzi per partita, ma il suo impatto sul campo è stato limitato da condizioni fisiche e mentali che lo hanno ostacolato.

La lotta contro la depressione e il sovrappeso

La depressione ha colpito Sweetney fin da quando ha iniziato la sua stagione da rookie. Il decesso del padre poco prima del suo arrivo in NBA ha contribuito a un calo significativo del suo stato emotivo. In seguito, la mancanza di minuti di gioco e i trastorni alimentari hanno portato a un sovrappeso estremo, con il giocatore che ha raggiunto circa 150 chili durante la sua carriera. Nonostante ciò, ha continuato a giocare per due stagioni con i Knicks, poi è stato scambiato ai Bulls insieme a giocatori come Eddy Curry e Tim Thomas.

La sua esperienza ha spinto Sweetney a parlare pubblicamente delle malattie mentali e a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di salute mentale. Dopo la fine della sua carriera in NBA, nel 2017, ha giocato in squadre di diversi paesi, tra cui Cina, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Venezuela e Uruguay. La sua vita è stata segnata da un’ascesa promettente e da una lotta continua, ma non sempre vinta, contro le sfide della salute mentale e fisica.

La morte di Michael Sweetney rappresenta una perdita per il mondo del basket e per chi ha conosciuto la sua storia. La sua voce è rimasta un importante contributo per la discussione su salute mentale e sovrappeso nel mondo del basket. La sua esperienza rimane un ricordo importante per chiunque si trovi a dover affrontare le stesse battaglie. La sua vita è un esempio di come le sfide personali possono influenzare la carriera e la vita di un atleta. La sua voce continuerà a essere un’ispirazione per chi cerca di superare le difficoltà con coraggio e determinazione.