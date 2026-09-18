Un uomo di 84 anni arrestato per coltivare oltre 1.500 piante di cannabis a Girona

Un uomo di 84 anni è stato arrestato per la presunta coltivazione di oltre 1.500 piante di cannabis in un bosco di Girona. L’operazione, condotta dalla Guardia Civil, ha portato alla messa in libertà di un altro uomo, di 75 anni, che è stato indagato per la sua possibile connessione con il caso. L’arresto è avvenuto il 9 settembre nell’ambito dell’operazione “Sindalla”, dopo che i militari avevano localizzato la piantagione in un’area boscosa vicino a una masía a Cistella.

Coltivazione nascosta tra i pini

La Guardia Civil ha scoperto la piantagione in un’area di difficile accesso, dove i responsabili avevano tagliato in modo indiscriminato diversi pini per creare una superficie adatta alla coltivazione e ostacolare la sua localizzazione. Durante l’ispezione, i militari hanno trovato 1.593 piante di cannabis coltivate all’aperto e circa due chili di cogolli. L’area era stata accuratamente preparata per nascondere l’attività illecita.

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La piantagione era stata nascosta con l’abbattimento di pini per occultarla.

Indagini in corso e operazione in atto

L’indagine è iniziata a luglio, quando la Guardia Civil ha ricevuto indizi sulla presenza di una piantagione di cannabis in zona. Dopo diverse operazioni, i militari hanno localizzato la piantagione e hanno proceduto al suo smantellamento. L’uomo di 84 anni è stato messo a disposizione del giudice di guardia di Figueres, accusato di un presunto reato contro la salute pubblica. La Guardia Civil ha dichiarato che l’indagine è ancora aperta e non esclude ulteriori azioni. La piantagione era situata vicino a una masía, in un’area boscosa e poco accessibile. I responsabili avevano utilizzato la rimozione di alberi per rendere più difficile la scoperta del loro lavoro. L’operazione “Sindalla” ha portato alla messa in libertà di un altro uomo, che è stato indagato per la sua possibile connessione con l’attività.

Un caso che ha suscitato attenzione

Il caso ha suscitato interesse per la sua complessità e per la strategia utilizzata per occultare la piantagione. La Guardia Civil ha sottolineato l’importanza delle indagini per combattere il traffico di sostanze illecite. L’uomo di 84 anni è stato arrestato per la sua presunta partecipazione all’attività, mentre l’uomo di 75 anni è ancora sotto indagine. L’operazione ha dimostrato l’efficacia delle attività di controllo e prevenzione. La Guardia Civil ha riferito che la piantagione era stata nascosta con l’abbattimento di pini e che l’area era stata accuratamente preparata per nascondere l’attività. L’indagine è in corso e potrebbe portare a ulteriori arresti o accuse. Il caso ha suscitato attenzione per la sua complessità e per la strategia utilizzata per occultare la piantagione.