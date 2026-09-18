AN Brescia vince in Champions League contro il Sabadell, primo passo verso la fase a gironi

L’AN Brescia ha vinto la prima partita del Girone B dei preliminari di Champions League, battendo per 16-15 il Sabadell. La vittoria, ottenuta in Georgia, rappresenta un primo passo importante verso la qualificazione alla fase a gironi del massimo torneo continentale per club. La partita, giocata in condizioni di alta tensione, ha visto la squadra bresciana dimostrare una grande capacità di reazione e gestione del match, nonostante i tentativi di rimonta degli spagnoli.

Una prestazione tecnica e strategica

La squadra di Bovo ha iniziato con un’ottima prestazione, aprendo le ostilità con un goal di Popadic e raddoppiando grazie al tiro improvviso da posizione defilata del nuovo acquisto Leinweber. Gli spagnoli si sono sbloccati con un goal di Francisco Valera, ma i lombardi hanno risposto con un’azione di qualità, con la girata di Del Basso dai due metri in superiorità numerica e la transizione concretizzata da Giri, chiudendo il parziale inaugurale sul 4-3 a loro favore.

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La squadra ha mantenuto l’inerzia della contesa, toccando il massimo vantaggio sul 7-4 grazie al lungolinea vincente del cannoniere ungherese e alla rasoiata dalla mano sbagliata di De Simone. Nonostante i tentativi di rimonta dei catalani, l’AN Brescia ha sempre trovato il guizzo necessario, arrivando all’intervallo lungo sul 9-8. La squadra ha dimostrato una grande capacità di gestione del match, nonostante la superiorità numerica del Sabadell. La ripresa si è aperta con lo splendido palo rete confezionato da De Simone, portando il punteggio al 10-8. Un parziale di 3-0 ha proiettato la truppa allenata da Bovo sul 12-8, sancito dal rigore di Popadic. Ferrero ha ribadito il vantaggio dei suoi con la diagonale da mano sbagliata in superiorità numerica del 13-9, prima che Saboya Vergara timbrasse il 13-10, mandando le due contendenti all’ultima pausa.

La difesa solida ha permesso alla squadra di portare a casa un successo che vale oro.

Un successo che vale oro

Nella quarta frazione, i catalani hanno tentato il tutto per tutto, ma la squadra tricolore è sempre riuscita a riallungare nel punteggio. Con il diagonale da mano sbagliata di Ferrero, top scorer dei suoi con un poker, l’AN Brescia ha siglato il 16-14 a poco più di due minuti e trenta dalla conclusione. La staffilata di Larsen nel finale ha servito solo a fissare il 16-15 conclusivo, grazie alla difesa solida che ha permesso alla squadra di portare a casa un successo che vale oro. La vittoria dell’AN Brescia contro il Sabadell rappresenta un primo tassello nel percorso verso la prestigiosa qualificazione alla fase a gironi del massimo torneo continentale per club. La squadra tornerà in acqua domani contro i padroni di casa dell’A-Polo Sport Management, un’altra prova importante per il loro percorso in Champions League.

La squadra ha dimostrato una grande capacità di reazione e gestione del match, nonostante i tentativi di rimonta degli spagnoli. La vittoria è un primo passo significativo verso la qualificazione alla fase a gironi, un traguardo che la squadra si è prefissata fin dall’inizio del campionato. La prestazione di Ferrero, con un poker di reti, ha giocato un ruolo chiave nel consolidare il vantaggio della squadra. La difesa, guidata da Larsen, ha garantito la stabilità necessaria per chiudere la partita con un successo che vale oro.