José Manuel Calderón nominato adjunto al gerente general dei Cavaliers

José Manuel Calderón, ex giocatore di basket professionista, è stato nominato adjunto al gerente general dei Cleveland Cavaliers. L’annuncio è stato reso pubblico da Boby Altman, presidente delle operazioni del team, che ha annunciato una restrutturazione interna che ha portato Brandon Weems alla gerenza generale e Calderón al ruolo di adjunto. L’incarico è entrato in vigore immediatamente.

Un percorso di carriera in NBA

Calderón ha giocato per 14 stagioni nella National Basketball Association, iniziando con i Raptors e passando successivamente ai Pistons, Mavericks, Knicks, Lakers, Hawks e Cavaliers. Dopo aver concluso la sua carriera da giocatore nel 2019 a Detroit, ha iniziato a lavorare come assegnatario del team diretivo dei Cavaliers, un ruolo che ha svolto dal 2022. Ora, con questa nomina, si avvicina ulteriormente al vertice della gestione.

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Un’esperienza tra campo e ufficio

Prima di entrare nel settore manageriale, Calderón ha svolto attività di supporto al sindicato dei giocatori, come asistente speciale della direttrice esecutiva Michele Roberts. In questo ruolo, ha contribuito alla strategia sindicale e ai temi specifici riguardanti i giocatori attuali della NBA. Questa esperienza lo ha preparato a gestire ruoli di alto livello all’interno della struttura dei Cavaliers. La nomina di Calderón rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera post-giocatore, che ha visto l’ex atleta occupare diversi incarichi all’interno della NBA. Con questa nuova posizione, si unisce a Brandon Weems nella gestione del team, contribuendo a una reorganizzazione che mira a rafforzare la leadership interna dei Cavaliers. La sua carriera ha visto un passaggio da giocatore a manager, con un ruolo sempre più strategico all’interno della NBA. Con questa nomina, Calderón si posiziona come figura chiave nella direzione dei Cavaliers, in un contesto di rinnovamento interno. Calderón ha svolto il ruolo di assegnatario del team diretivo dei Cavaliers dal 2022, supportando le decisioni strategiche del management. Ora, con il ruolo di adjunto al gerente general, si avvicina ulteriormente al vertice della gestione, contribuendo a una reorganizzazione che mira a migliorare l’efficienza e la coerenza delle decisioni interne.

Calderón ha giocato per 14 stagioni in NBA.

Ha giocato per sette squadre diverse prima di unirsi ai Cavaliers.

Ha svolto ruoli di supporto al sindicato dei giocatori.

La sua nomina segna un’evoluzione significativa nel suo percorso professionale, che ha visto l’ex giocatore passare dal campo all’ufficio. Con questa nuova posizione, Calderón si prepara a svolgere un ruolo chiave nella direzione dei Cavaliers, in un contesto di rinnovamento interno. La reorganizzazione interna dei Cavaliers, guidata da Boby Altman, ha portato a una redistribuzione dei ruoli chiave, con Brandon Weems alla gerenza generale e Calderón come adjunto. Questo cambiamento mira a rafforzare la leadership e a migliorare la gestione del team, con un focus su strategie più coerenti e decisioni più informate.