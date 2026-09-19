Coppa Davis 2026: Germania e Croazia in parità, Zverev e Prizmic si confrontano in un match di alta tensione

Germania e Croazia si equivalgono nella prima giornata della Coppa Davis 2026, con Zverev e Prizmic protagonisti di un match intenso.

Nella prima giornata della Coppa Davis 2026, la Germania e la Croazia si equivalgono in un match di alta tensione, con Alexander Zverev e Dino Prizmic protagonisti di due partite che hanno visto la squadra tedesca prendere il vantaggio nel primo incontro, ma poi essere rimontata dai croati. Il risultato finale è un pareggio, con entrambe le squadre che si portano a quota 1-1 nel girone.

Un primo set dominato da Zverev

Alexander Zverev, pur con le fatiche degli US Open alle spalle, ha messo in mostra la sua classe nel primo incontro contro Matej Dodig, numero 171 del mondo. Il tedesco ha dominato il primo set, vincendolo 6-4, grazie a un controllo della battuta e a una serie di break che hanno messo in difficoltà il croato. Tuttavia, nel secondo set, Dodig ha mostrato una reazione importante, annullando due palle break nel primo game e poi prendendo il controllo del match.

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Il tie-break ha visto Zverev rientrare in vantaggio, ma il croato ha risposto con una serie di punti vincenti.

Nel tie-break, Zverev ha iniziato con un vantaggio, ma Dodig ha raddrizzato il risultato e, con un’ottima gestione del servizio, ha portato il set a 7-6(3). La partita ha visto un’alternanza di vantaggi, con Zverev che ha dimostrato la sua capacità di rimanere concentrato anche in situazioni di pressione.

Prizmic e Hanfmann: un match di equilibrio

Nell’altro incontro, Dino Prizmic ha affrontato Yannick Hanfmann, un giocatore tedesco noto per la sua capacità di adattarsi alle situazioni. Prizmic ha iniziato con un vantaggio, ma Hanfmann ha risposto con una serie di palle break e ha portato il match sul 4-3. Tuttavia, Prizmic ha dimostrato una grande resistenza, annullando due palle break nel primo game del secondo set e poi prendendo il controllo del match.

Prizmic ha sfruttato l’adattabilità di Hanfmann per portare a casa la vittoria.

Il croato ha sfruttato la sua capacità di rimanere concentrato e di gestire al meglio le situazioni di pressione, portando a casa la vittoria 6-4 6-3. La partita ha visto un equilibrio tra attacco e difesa, con entrambi i giocatori che hanno dimostrato una grande concentrazione. La Coppa Davis 2026 continua a regalare momenti di alta intensità, con la Germania e la Croazia che si equivalgono nella prima giornata. Zverev e Prizmic si sono confrontati in due match di grande qualità, dimostrando la loro capacità di rimanere concentrati anche in situazioni di pressione. La competizione si sta sviluppando in modo equilibrato, con entrambe le squadre che si portano a quota 1-1 nel girone.