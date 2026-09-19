Pau Comendador decide la semifinale del Mondiale Under 20 per l’España

L’España ha vinto per 1-0 contro il Brasile grazie al gol di Pau Comendador, qualificandosi alle semifinali del Mondiale Under 20. La partita, giocata a Madrid, ha visto l’España mantenere il controllo del gioco e sfruttare le opportunità create, con un’azione chiave realizzata dalla numero 20. La squadra, allenata da David Aznar, ha seguito il piano di gioco stabilito durante l’intero torneo, mantenendo il dominio e resistendo alle pressioni del Brasile, che ha tentato di raggiungerla nella seconda metà. La vittoria permette all’España di affrontare l’Italia in semifinale.

La strategia e la gestione del gioco

David Aznar ha scelto di non modificare il piano di gioco che ha portato l’España a vincere tutte le partite precedenti. L’obiettivo era mantenere il controllo del pallone e creare occasioni per il gol, senza concedere spazio al Brasile. La squadra ha seguito questa strategia con successo, dominando il campo e sfruttando le bande laterali per creare pericoli. Le giocatrici, come Noe Bejarano e Noa Jiménez, hanno messo in difficoltà il difensore brasiliano, ma non hanno potuto sfruttare le opportunità create. La difesa spagnola, guidata da Laia, ha garantito la sicurezza in fase di possesso e ha evitato i pericoli del Brasile.

Pubblicità

Il gol decisivo di Pau Comendador

Il gol decisivo è arrivato grazie all’azione delle giocatrici più avanzate. Pau Comendador, numero 20, ha sfruttato un’occasione creata da Rosalía Domínguez e ha concluso con un tiro potente che ha messo in difficoltà la difesa brasiliana. Il gol ha dato il vantaggio all’España e ha spinto la squadra a mantenere il controllo del gioco. Il Brasile, pur tentando di reagire, non è riuscito a creare pericoli significativi per la difesa spagnola. La vittoria è arrivata grazie al lavoro di squadra e alla capacità di Pau Comendador di sfruttare le opportunità.

La squadra spagnola ha mostrato una grande resistenza, soprattutto nella seconda metà, quando il Brasile ha cercato di aumentare la pressione. Nonostante i tentativi del Brasile, l’España ha mantenuto il controllo e ha garantito la vittoria. La squadra ha anche effettuato diversi cambi, tra cui l’ingresso di Pau, Cerrato, Librán, Segura e Peñalvo, che hanno contribuito al successo. La vittoria permette all’España di passare alle semifinali, dove affronterà l’Italia.

La partita ha visto un’azione chiave realizzata da Pau Comendador, che ha dato il vantaggio all’España. La squadra ha mantenuto il controllo del gioco e ha resistito alle pressioni del Brasile, dimostrando una grande capacità di gestione del gioco. La vittoria è arrivata grazie al lavoro di squadra e alla capacità di Pau Comendador di sfruttare le opportunità create. L’España si prepara ora alle semifinali, dove affronterà l’Italia, e continuerà il suo cammino nel Mondiale Under 20.