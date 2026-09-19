Manuel Elvira e Alejandro del Rey in testa al BMW PGA Championship a un golpe

Manuel Elvira e Alejandro del Rey in testa al BMW PGA Championship

Manuel Elvira e Alejandro del Rey si trovano in testa al BMW PGA Championship a un golpe, dopo una terza giornata straordinaria al Wentworth. I due giocatori spagnoli, entrambi in forma, si stanno battendo per la vittoria in un torneo considerato uno dei più prestigiosi del DP World Tour. Tra i loro compagni di lotta ci sono nomi di alto livello come JJ Spaun, Rory McIlroy e Joaquín Niemann, ma i due spagnoli sembrano pronti a fare la differenza.

Una prestazione eccezionale per Elvira e del Rey

Manuel Elvira, originario di Madrid, ha firmato una terza giornata di grande qualità, con un birdie di mérito sul 12 e un par complicato sul 13. Nonostante la sua capacità di battersi per i record, questa settimana ha volato sotto il radar, ma la sua candidatura per la vittoria è chiara. Alejandro del Rey, invece, ha completato la sua ronda con otto birdies senza bogeys, portando a casa un risultato eccezionale. Elvira si sente pronto per la vittoria

Dopo la sua performance, Elvira ha dichiarato: “Creo che sto per vincere, ho giocato bene nelle ultime settimane. I risultati non mi hanno seguito, ma questa settimana ho mantenuto la calma e semplicemente ho goduto”. Il giocatore, che cerca di esternare il suo palmarés professionale, ha dimostrato una grande concentrazione e una capacità di gestire la pressione.

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Un torneo di alto livello con tanti protagonisti

Il BMW PGA Championship ha visto la partecipazione di diversi giocatori di alto livello, tra cui il noruego Kristoffer Reitan, che ha firmato un 64 e si trova a 204 golpi. Reitan, già vincitore su PGA Tour, è uno dei tanti giocatori convocati da Luke Donald per la concentrazione di Adare Manor, sede della Ryder Cup 2027. Anche JJ Spaun, vincitore del US Open 2025, si trova a un golpe dalla testa, con un record di prestazioni in questa stagione.

La ‘Armada’ si prepara a fare la differenza

Tra i giocatori spagnoli, oltre a Elvira e del Rey, si segnala anche Nacho Elvira, che con 208 golpi mantiene le possibilità di vittoria o almeno di un top 10 che lo aiuterebbe a consolidare la sua posizione nel PGA Tour. Eugenio López-Chacarra e Ángel Ayora, con 209 e 210 golpi rispettivamente, completano una settimana positiva per la squadra spagnola.

Un’altra giornata di grande spettacolo

La terza giornata del BMW PGA Championship ha visto un’altra prova di spettacolo, con un’azione intensa e una classifica in movimento. I giocatori si stanno battendo per la vittoria in un torneo che vanta un livello di competizione senza precedenti. La ‘Armada’ si prepara a fare la differenza, con la speranza di portare a casa la vittoria o almeno un risultato di alto valore. La competizione continua, con la quarta giornata che si avvicina, e i giocatori si preparano a dare il loro meglio per conquistare la vittoria.