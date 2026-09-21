Alessandro Michieletto si infortuna dopo un salvataggio generoso in ottavo di finale Europei 2026

Il 20 settembre 2026, durante il terzo set del match tra Italia e Danimarca, ottavo di finale degli Europei 2026 di volley maschile, Alessandro Michieletto ha subito un infortunio dopo un gesto tecnico di grande valore. Il giocatore, subentrato a Mattia Bottolo sul 18-13 della seconda frazione, ha dato il suo contributo decisivo al successo azzurro, ma ha pagato un prezzo fisico per il suo impegno. Durante un recupero in fase difensiva, il miglior giocatore dell’ultima rassegna iridata è scivolato e ha urtato contro i tabelloni pubblicitari, causando un segno rosso evidente sulla spalla destra.

Un gesto di grande generosità

Sul 16-8, quando l’Italia conduceva per 2-0 e sembrava destinata alla vittoria, Michieletto ha dato il suo contributo più significativo. Mentre cercava di recuperare una palla in volo, il giocatore ha scivolato e si è urtato contro i tabelloni. Il momento ha suscitato un brivido tra i tifosi, che hanno apprezzato il sacrificio del giocatore. Il salvataggio, purtroppo, ha causato un infortunio che ha richiesto un momento di interruzione nel gioco.

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Il gesto di Michieletto ha suscitato un forte apprezzamento tra i tifosi e i media.

Nonostante l’impatto, Michieletto si è rialzato e ha ripreso immediatamente il gioco, tornando al servizio. L’Italia ha sfruttato l’occasione per vincere lo scambio con un muro del centrale Giovanni Sanguinetti su Nielsen. Il risultato finale è stato un perentorio 3-0 (25-22; 25-16; 25-11), con l’Italia che si è qualificata ai quarti degli Europei 2026. La reazione del giocatore ha dimostrato la sua determinazione e la sua volontà di dare il massimo, anche a costo di un sacrificio fisico.

Un percorso di recupero in corso

Michieletto, che sta proseguendo il suo percorso di recupero dopo un brutto infortunio, ha dimostrato una grande professionalità. Il suo infortunio, pur non essendo grave, ha rappresentato un momento di tensione durante il match. Tuttavia, il suo impegno e la sua dedizione hanno avuto un effetto positivo sul team, contribuendo al successo azzurro.

Il momento ha suscitato un forte interesse tra i tifosi e i media.

Il momento ha suscitato un forte interesse tra i tifosi e i media, che hanno apprezzato il gesto di Michieletto. Il salvataggio, purtroppo, ha causato un infortunio che ha richiesto un momento di interruzione nel gioco. Tuttavia, il giocatore ha dimostrato una grande resilienza e una forte volontà di vincere, anche a costo di un sacrificio fisico. Il match, che si è svolto all’Inalpi Arena di Torino, ha visto l’Italia sconfiggere la Danimarca con un perentorio 3-0, dimostrando la sua superiorità e la sua coesione. Il successo azzurro è stato reso possibile grazie al contributo di tutti i giocatori, tra cui Michieletto, che ha dato il suo massimo anche a costo di un infortunio.