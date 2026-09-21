Kirian celebra 200 partite con Las Palmas dopo un periodo di incertezza

Kirian, capitano della UD Las Palmas, ha festeggiato il raggiungimento dei 200 partiti con la squadra, un traguardo che ha visto il giocatore parlare con i media del club. Dopo un periodo di incertezza e tensioni interne, il calciatore ha annunciato di essere “limpio” dopo aver ricevuto una possibilità di recaída a partire da luglio. “Me encontraron una posibilidad de recaída, pero estoy limpio”, ha detto Kirian, riferendosi a un momento di preoccupazione che ha influenzato la sua mente e la sua concentrazione durante i mesi più difficili.

Un traguardo difficile da raggiungere

Kirian ha espresso la sua felicità per aver raggiunto il traguardo dei 200 partiti con la squadra, un momento che ha visto il giocatore parlare con i compagni di squadra e con i media. “No es anecdótico llegar a los 200 partidos con la UD Las Palmas después de estos meses tan duros”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza del momento. Solo alcuni compagni del vestuario, i genitori e la sua compagna erano a conoscenza della situazione, che ha reso il raggiungimento del traguardo ancora più significativo.

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Un periodo di tensioni e incertezze

Dopo la sconfitta di un incontro in cui la squadra aveva la possibilità di vincere, Kirian ha affrontato mesi di difficoltà, con la mente non tranquilla. “Fueron meses complicados porque mi mente no estaba tranquila”, ha spiegato, riferendosi a un periodo in cui la sua salute mentale ha subito un impatto. La notizia della possibilità di recaída, arrivata a luglio, ha creato un momento di ansia, ma il calciatore ha trovato conforto nel raggiungere il traguardo dei 200 partiti.

Kirian ha espresso la sua gratitudine per essere riuscito a superare le sfide e a continuare a giocare con la squadra. “Y doy gracias a que pueda seguir muchos más”, ha detto, mostrando una positività che ha reso il momento di celebrazione ancora più speciale. La sua esperienza con la UD Las Palmas, che lo ha visto crescere come giocatore e come capitano, rappresenta un legame profondo con la squadra. Il calciatore ha espresso la sua soddisfazione per il raggiungimento del traguardo e ha espresso la sua volontà di continuare a giocare con la squadra. “Estoy muy contento de llegar a ellos”, ha detto, riferendosi ai compagni di squadra e al club. La sua esperienza con la UD Las Palmas, che lo ha visto crescere e affrontare sfide, rappresenta un legame profondo con la squadra.

Kirian ha raggiunto i 200 partiti con la UD Las Palmas

Ha annunciato di essere “limpio” dopo una possibilità di recaída

Ha espresso la sua gratitudine per aver superato i mesi difficili

Il momento di celebrazione rappresenta un passo importante per Kirian, che ha dimostrato di essere in grado di superare le sfide. La sua esperienza con la UD Las Palmas, che lo ha visto crescere e affrontare sfide, rappresenta un legame profondo con la squadra. Kirian ha espresso la sua gratitudine per essere riuscito a superare le sfide e a continuare a giocare con la squadra, sperando di poter raggiungere altri traguardi insieme ai compagni di squadra.