Colombia vince a Nigeria e passa ai quarti del Mondiale Sub-20

La squadra femminile colombiana ha vinto per 1-0 contro la Nigeria nei quarti di finale del Mondiale Sub-20, conquistando il passaggio alle semifinali. La partita, giocata al Miejski LKS di Lodz, si è rivelata estremamente intensa e decisiva, con la Colombia che ha resistito alla pressione del team africano e ha sfruttato un momento di astuzia e determinazione per portare a casa la vittoria. La vittoria permette alle ‘cafeteras’ di proseguire il loro cammino verso la finale, dove affronteranno il vincitore del match tra Corea del Nord e Canadà.

La difesa colombiana si distingue

La guardameta Luisa Agudelo ha giocato un ruolo chiave nel primo tempo, salvando la squadra da due occasioni pericolose del Nigeria. Tra queste, un intervento a mano cambiata su un tiro di media distanza di Ramotalahi Kareem ha evitato il vantaggio africano. La sua prestazione ha reso possibile la resistenza della Colombia, nonostante le assenze per infortunio e squalifica di Maithé López e Lina Arboleda. La difesa ha sostenuto l’attacco con una presenza solida e reattiva.

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Un episodio di gioco e una rete decisiva

Nel corso del match, la Nigeria ha mostrato una potenza fisica e una velocità notevoli, generando diverse opportunità. Tuttavia, la Colombia ha mantenuto il controllo del gioco e ha sfruttato un momento di disattenzione per trovare il vantaggio. Al minuto 90+1′, Juana Ortegón ha filtrato un’azione chiara, mentre Valerín Loboa ha sfruttato l’errore della difesa nigeriana per trovare il 1-0 decisivo. La rete ha scatenato la reazione del pubblico e ha portato la Colombia al passo successivo. La partita ha visto anche un episodio di gioco importante: al minuto 76, la giudice ha espulso Kafayat Mafisere per una fallo di gioco su Samantha Rodríguez, riducendo il numero di giocatrici a disposizione della Nigeria. Questo ha contribuito a creare un vantaggio psicologico per la Colombia, che ha sfruttato al meglio la situazione per chiudere il match.

Con questa vittoria, la Colombia si appresta a giocare le semifinali, dove affronterà il vincitore del match tra Corea del Nord e Canadà. Il prossimo incontro è in programma per il prossimo mercoledì alle 11:30, in orario colombiano. La squadra continuerà a cercare di migliorare il proprio record storico nel Mondiale Sub-20, un traguardo che rappresenta un ulteriore passo avanti per il calcio femminile colombiano. La vittoria è frutto di una difesa solida e di un attacco determinato.

Colombia: 1-0 Nigeria

Partita giocata al Miejski LKS di Lodz

Prossimo match: semifinali contro vincitore tra Corea del Nord e Canadà